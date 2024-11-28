rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 08:07

Published 28 ноября, 08:07

Modified 28 ноября, 08:09

Updated 28 ноября, 08:09

«Вспоминая Нахичевань-на-Дону»: баде-мезе — уникальное печенье ростовских армян

Как готовить баде-мезе — уникальное печенье ростовских армян

28 ноября 2024, 08:07
Фото: rostovgazeta.ru. «Вспоминая Нахичевань-на-Дону»: баде-мезе — уникальное печенье ростовских армян

Краевед Багдыков рассказал об уникальном печенье донских армян баде-мезе

Сюжет
Эксклюзив
Баде-мезе − очень вкусное печенье донских армян. Десерт этот известен во многих ближневосточных странах. Но армяне его, конечно же, делают несколько по-своему.

Мне кажется, что особенность этого баде-мезе еще и в том, что порой в него добавляют лапшу.

Но обо всем по порядку. У меня сохранился рецепт моей мамы Галины Николаевны (Нагапетовны) Багдыковой (Явруян), баде-мезе которой очень любил. Я, конечно же, не кулинар, но поделюсь, как готовила мама.

«Тесто для лапши»:

6 желтков

2 ст. муки

½ ст. сахара

1 ст. л. сливочного масла

«Белковое тесто»:

6 белков

2 ст. сахара

лимонная кислота − на кончике ножа

Для лапши − соединить все ингредиенты и замесить крутое тесто. Раскатать в тонкий пласт. Чтобы легче было нарезать лапшу, накручиваем пласт теста на тонкую скалку и разрезаем вдоль. Получается длинная стопочка пластов теста. Разрезаем ее теперь поперек через 3 см. Затем каждую маленькую стопочку шинкуем с короткой стороны, делая тонкую лапшу. Выкладываем ее на противень и подсушиваем в духовке до готовности. Не забываем мешать, чтобы не пригорела. Готовая лапша слегка румяная.

«Продлевает жизнь»: почему калмыцкий чай массово пили в ростовской Нахичевани-на-Дону
Узнать подробнее

Готовим «белковое тесто». Взбиваем белки до пышной пены, затем постепенно, не прекращая взбивать, добавляем сахар и лимонную кислоту. Масса должна получиться плотной, гладкой и блестящей.

Смешиваем лапшу и взбитые белки. Выкладываем на противень столовой ложкой. Противень нужно застелить бумагой для выпекания. Ставим в предварительно разогретую до 150 градусов духовку и выпекаем 30−35 минут.

Ставим в предварительно разогретую до 150 градусов духовку и выпекаем 30−35 минут.Ставим в предварительно разогретую до 150 градусов духовку и выпекаем 30−35 минут.
Ставим в предварительно разогретую до 150 градусов духовку и выпекаем 30−35 минут.. Фото: rostovgazeta.ru

Это печенье подается с кофе или чаем. Очень вкусно. В детстве я обожал баде-мезе. Мама это печенье всегда готовила к праздникам. В том числе и к Новому году.

А еще самым любимым сладким блюдом на Новый год для меня было хурабья. Хурабья (или курабье) готовят многие восточные народы, в том числе донские армяне. Но хурабья моей мамы для меня так и осталось самым лучшим.

На каждый праздник, а на Новый год особенно, мама готовила много вкусностей, в том числе и сладостей для детей. Потому и сегодня, когда ем армянские сладости, то вспоминаю свое счастливое детство и родную Нахичевань-на-Дону.

Георгий Багдыков

Читайте также:
Как в ростовской Нахичевани уживались люди разных национальностейКухня по-нахичевански: как донские армяне готовили долму и пили мацун в РостовеЗачем в дореволюционном Ростове хозяйки жарили огурцы
#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#История Ростова#История Нахичевани#История#Нахичевань#Традиции и обычаи#Краевед Георгий Багдыков#Рецепт#Традиционные ценности#Традиции#Печенье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика