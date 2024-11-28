Как готовить баде-мезе — уникальное печенье ростовских армян

Для лапши − соединить все ингредиенты и замесить крутое тесто. Раскатать в тонкий пласт. Чтобы легче было нарезать лапшу, накручиваем пласт теста на тонкую скалку и разрезаем вдоль. Получается длинная стопочка пластов теста. Разрезаем ее теперь поперек через 3 см. Затем каждую маленькую стопочку шинкуем с короткой стороны, делая тонкую лапшу. Выкладываем ее на противень и подсушиваем в духовке до готовности. Не забываем мешать, чтобы не пригорела. Готовая лапша слегка румяная.