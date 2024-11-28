Как готовить баде-мезе — уникальное печенье ростовских армян

Posted 28 ноября, 08:07
Published 28 ноября, 08:07
Modified 28 ноября, 08:09
Updated 28 ноября, 08:09
Мне кажется, что особенность этого баде-мезе еще и в том, что порой в него добавляют лапшу.
Но обо всем по порядку. У меня сохранился рецепт моей мамы Галины Николаевны (Нагапетовны) Багдыковой (Явруян), баде-мезе которой очень любил. Я, конечно же, не кулинар, но поделюсь, как готовила мама.
«Тесто для лапши»:
6 желтков
2 ст. муки
½ ст. сахара
1 ст. л. сливочного масла
«Белковое тесто»:
6 белков
2 ст. сахара
лимонная кислота − на кончике ножа
Для лапши − соединить все ингредиенты и замесить крутое тесто. Раскатать в тонкий пласт. Чтобы легче было нарезать лапшу, накручиваем пласт теста на тонкую скалку и разрезаем вдоль. Получается длинная стопочка пластов теста. Разрезаем ее теперь поперек через 3 см. Затем каждую маленькую стопочку шинкуем с короткой стороны, делая тонкую лапшу. Выкладываем ее на противень и подсушиваем в духовке до готовности. Не забываем мешать, чтобы не пригорела. Готовая лапша слегка румяная.
Готовим «белковое тесто». Взбиваем белки до пышной пены, затем постепенно, не прекращая взбивать, добавляем сахар и лимонную кислоту. Масса должна получиться плотной, гладкой и блестящей.
Смешиваем лапшу и взбитые белки. Выкладываем на противень столовой ложкой. Противень нужно застелить бумагой для выпекания. Ставим в предварительно разогретую до 150 градусов духовку и выпекаем 30−35 минут.
Это печенье подается с кофе или чаем. Очень вкусно. В детстве я обожал баде-мезе. Мама это печенье всегда готовила к праздникам. В том числе и к Новому году.
А еще самым любимым сладким блюдом на Новый год для меня было хурабья. Хурабья (или курабье) готовят многие восточные народы, в том числе донские армяне. Но хурабья моей мамы для меня так и осталось самым лучшим.
На каждый праздник, а на Новый год особенно, мама готовила много вкусностей, в том числе и сладостей для детей. Потому и сегодня, когда ем армянские сладости, то вспоминаю свое счастливое детство и родную Нахичевань-на-Дону.
Георгий Багдыков