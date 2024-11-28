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Posted 28 ноября, 04:21

Published 28 ноября, 04:21

Modified 28 ноября, 04:21

Updated 28 ноября, 04:21

Стало известно, что жители Ростовской области думают про повышение тарифов ЖКУ

«Куда еще выше!»: жители Ростовской области шокированы новым повышением тарифов ЖКУ

28 ноября 2024, 04:21
Фото: Изображение Midjourney. Стало известно, что жители Ростовской области думают про повышение тарифов ЖКУ
С 1 июля 2025 года в Ростовской области коммунальные услуги подорожают в среднем на 10,6%. Такой новости местные жители, ожидаемо не обрадовались.

Напомним, что правительство России утвердило средние индексы изменения платы граждан за ЖКУ в 2025 году. Если с 1 января 2025 года тарифы не изменятся, то с 1 июля они подскочат примерно на 10,6%. На некоторых населенных территориях отклонение значений может оставить +/- 2,1%.

Жители Ростовской области начали переживать из-за приближающегося повышения цен на коммунальные услуги: «Надеюсь, что хотя бы на еду денег будет хватать».

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«А зарплату они не хотят поднять?» — пишет пользователь.

«Куда же еще выше? И так непомерные тарифы!», — добавил подписчик.

До этого жители Ростовской области платили за ЖКХ по фейковым квитанциям. Подробнее о том, кто их обманул в материале RostovGazeta.

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