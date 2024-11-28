«Куда еще выше!»: жители Ростовской области шокированы новым повышением тарифов ЖКУ

Posted 28 ноября, 04:21
Published 28 ноября, 04:21
Modified 28 ноября, 04:21
Updated 28 ноября, 04:21
Напомним, что правительство России утвердило средние индексы изменения платы граждан за ЖКУ в 2025 году. Если с 1 января 2025 года тарифы не изменятся, то с 1 июля они подскочат примерно на 10,6%. На некоторых населенных территориях отклонение значений может оставить +/- 2,1%.
Жители Ростовской области начали переживать из-за приближающегося повышения цен на коммунальные услуги: «Надеюсь, что хотя бы на еду денег будет хватать».
«А зарплату они не хотят поднять?» — пишет пользователь.
«Куда же еще выше? И так непомерные тарифы!», — добавил подписчик.
До этого жители Ростовской области платили за ЖКХ по фейковым квитанциям. Подробнее о том, кто их обманул в материале RostovGazeta.