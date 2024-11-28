«Куда еще выше!»: жители Ростовской области шокированы новым повышением тарифов ЖКУ

Напомним, что правительство России утвердило средние индексы изменения платы граждан за ЖКУ в 2025 году. Если с 1 января 2025 года тарифы не изменятся, то с 1 июля они подскочат примерно на 10,6%. На некоторых населенных территориях отклонение значений может оставить +/- 2,1%.