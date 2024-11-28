Куда поступают ростовские выпускники по льготным кредитам

Posted 28 ноября, 14:58
Published 28 ноября, 14:58
Modified 29 ноября, 07:48
Updated 29 ноября, 07:48
Как отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, в 2024 году ростовчане оформили в совокупности кредитов по льготной ставке более чем на двести миллионов рублей. Достаточно большое количество выпускников поступили в медицинские учебные заведения. Кто-то отдал предпочтение IT-сфере, промышленности.
Многие обучаются по направлениям педагогики, финансов и искусства. Большая часть выпускников стали студентами местных учебных заведений. Однако немало ребят поступили в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме этого, ростовские выпускники продолжают обучение в Казани, Иннополисе, Тюмени, Нижнем Новгороде и других городах России. По словам Бугрима, сегодня такие студенты могут учиться и не думать, где брать средства на оплату обучения, поскольку льготные условия позволяют студенту не работать, пока он не окончит учебное заведение.
В этом году жители Ростовской области начали или продолжили обучение с использованием кредитов в МГУ, СПбГУ, РУДН, университете «Иннополис», РАНХиГС. Выпускники школ, оставшиеся в регионе, учатся в вузах и колледжах Ростова, Таганрога, Волгодонска, Новочеркасска, Сальска, Белой Калитвы, Каменска-Шахтинского.