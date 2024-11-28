Куда поступают ростовские выпускники по льготным кредитам

Многие обучаются по направлениям педагогики, финансов и искусства. Большая часть выпускников стали студентами местных учебных заведений. Однако немало ребят поступили в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме этого, ростовские выпускники продолжают обучение в Казани, Иннополисе, Тюмени, Нижнем Новгороде и других городах России. По словам Бугрима, сегодня такие студенты могут учиться и не думать, где брать средства на оплату обучения, поскольку льготные условия позволяют студенту не работать, пока он не окончит учебное заведение.