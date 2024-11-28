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Posted 28 ноября, 14:58

Published 28 ноября, 14:58

Modified 29 ноября, 07:48

Updated 29 ноября, 07:48

Куда поступают ростовские выпускники по льготным кредитам

Куда поступают ростовские выпускники по льготным кредитам

28 ноября 2024, 14:58
Фото: Пресс-служба Сбербанк.
С начала 2024 года ростовчане оформили в Сбере более 1000 кредитов по ставке 3 процента. Речь идет о кредитах на оплату обучения в университетах и колледжах России. Стоит отметить, что такой показатель в полтора раза превышает число кредитов, оформленных за аналогичный период прошлого года.

Как отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, в 2024 году ростовчане оформили в совокупности кредитов по льготной ставке более чем на двести миллионов рублей. Достаточно большое количество выпускников поступили в медицинские учебные заведения. Кто-то отдал предпочтение IT-сфере, промышленности.

Многие обучаются по направлениям педагогики, финансов и искусства. Большая часть выпускников стали студентами местных учебных заведений. Однако немало ребят поступили в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме этого, ростовские выпускники продолжают обучение в Казани, Иннополисе, Тюмени, Нижнем Новгороде и других городах России. По словам Бугрима, сегодня такие студенты могут учиться и не думать, где брать средства на оплату обучения, поскольку льготные условия позволяют студенту не работать, пока он не окончит учебное заведение.

В этом году жители Ростовской области начали или продолжили обучение с использованием кредитов в МГУ, СПбГУ, РУДН, университете «Иннополис», РАНХиГС. Выпускники школ, оставшиеся в регионе, учатся в вузах и колледжах Ростова, Таганрога, Волгодонска, Новочеркасска, Сальска, Белой Калитвы, Каменска-Шахтинского.

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