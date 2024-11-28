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Posted 28 ноября, 13:35

Published 28 ноября, 13:35

Modified 28 ноября, 13:37

Updated 28 ноября, 13:37

Машина реанимации столкнулась с иномаркой в Ростове-на-Дону

Машина реанимации столкнулась с иномаркой в Ростове-на-Дону

28 ноября 2024, 13:35
Фото: 1MI. Машина реанимации столкнулась с иномаркой в Ростове-на-Дону
Авария с участием машины реанимации произошла на Стадионной улице в Ростове-на-Дону, кадрами с места событий делятся в соцсетях очевидцы.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение машины реанимации и BMW. Удар был настолько сильным, что иномарку развернуло. Транспортные средства получили сильные механические повреждения.

О пострадавших в аварии пока ничего неизвестно. В управлении Госавтоинспекции не смогли оперативно дать информацию об инциденте.

На Стадионной улице образовался небольшой затор из-за ликвидации последствий аварии.

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Видео: тг-канал «Это Ростов».

Ранее иномарка разлетелась на части после столкновения с автобусом на улице Ерёменко в Ростове-на-Дону.

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