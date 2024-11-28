Машина реанимации столкнулась с иномаркой в Ростове-на-Дону

Posted 28 ноября, 13:35
Published 28 ноября, 13:35
Modified 28 ноября, 13:37
Updated 28 ноября, 13:37
По предварительным данным, произошло лобовое столкновение машины реанимации и BMW. Удар был настолько сильным, что иномарку развернуло. Транспортные средства получили сильные механические повреждения.
О пострадавших в аварии пока ничего неизвестно. В управлении Госавтоинспекции не смогли оперативно дать информацию об инциденте.
На Стадионной улице образовался небольшой затор из-за ликвидации последствий аварии.
Ранее иномарка разлетелась на части после столкновения с автобусом на улице Ерёменко в Ростове-на-Дону.