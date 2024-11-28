Меньше половины жителей Ростовской области довольны качеством медпомощи

Posted 28 ноября, 12:12
Published 28 ноября, 12:12
Modified 28 ноября, 12:14
Updated 28 ноября, 12:14
На заседании совета при полпреде президента РФ в округе речь зашла о качестве медицинских услуг. Если говорить в целом по ЮФО, то медпомощью удовлетворены лишь 45% жителей.
В Ростовской области показатель составляет 49%. Для сравнения — в Калмыкии медпомощью удовлетворены 55% жителей, в Краснодарском крае — 43%, в Волгоградской области — 40%.
«Цифры говорят сами за себя. Оценка наших граждан — это основной результат работы органов власти в регионах по развитию здравоохранения», — приводит слова Устинова «Интерфакс».
Ранее прокуратура региона указала на аварийные больницы и отсутствие лекарств в медучреждениях Ростовской области.