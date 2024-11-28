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Posted 28 ноября, 12:12

Published 28 ноября, 12:12

Modified 28 ноября, 12:14

Updated 28 ноября, 12:14

Меньше половины жителей Ростовской области довольны качеством медпомощи

Меньше половины жителей Ростовской области довольны качеством медпомощи

28 ноября 2024, 12:12
Фото: donland.ru. Меньше половины жителей Ростовской области довольны качеством медпомощи
Лишь 49% жителей Ростовской области удовлетворены качеством медицинской помощи в регионе, заявил полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

На заседании совета при полпреде президента РФ в округе речь зашла о качестве медицинских услуг. Если говорить в целом по ЮФО, то медпомощью удовлетворены лишь 45% жителей.

В Ростовской области показатель составляет 49%. Для сравнения — в Калмыкии медпомощью удовлетворены 55% жителей, в Краснодарском крае — 43%, в Волгоградской области — 40%.

«Цифры говорят сами за себя. Оценка наших граждан — это основной результат работы органов власти в регионах по развитию здравоохранения», — приводит слова Устинова «Интерфакс».
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Ранее прокуратура региона указала на аварийные больницы и отсутствие лекарств в медучреждениях Ростовской области.

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