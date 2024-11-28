«Ничего запоминающегося»: Валерий Карпин оценил победу «Ростова» над «Спартаком»

Posted 28 ноября, 06:22
Published 28 ноября, 06:22
Modified 28 ноября, 06:24
Updated 28 ноября, 06:24
Один из журналистов задал Валерию Карпину вопрос, чем ему запомнится сегодняшняя игра. Оказалось, что наставник «желто-синих» не может назвать конкретных моментов. По его мнению, ничего особенного во время матча не произошло.
— Запомнится тем, что прошли следующую стадию, — размышляя, ответил тренер «Ростова». — Чем таким особенным? Ничего запоминающегося не было.
Зато для зрителей одним из ярких моментов останется тот, когда наставник «Спартака» разбил стекло на скамейке запасных. Бурную реакцию вызвало решение судьи. После матча Деян Станкович принес извинения за повреждения и заявил, что готов частично оплатить это все.