«Ничего запоминающегося»: Валерий Карпин оценил победу «Ростова» над «Спартаком»

Валерий Карпин назвал победу «Ростова» ничем не запоминающейся

Главный тренер ФК «Ростов» признался, что в матче со «Спартаком» не было ничего запоминающегося. Об этом Валерий Карпин рассказал во время пресс-конференции после встречи с московской командой на поле, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу донских футболистов.