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Posted 28 ноября, 06:22

Published 28 ноября, 06:22

Modified 28 ноября, 06:24

Updated 28 ноября, 06:24

Валерий Карпин назвал победу «Ростова» ничем не запоминающейся

«Ничего запоминающегося»: Валерий Карпин оценил победу «Ростова» над «Спартаком»

28 ноября 2024, 06:22
Фото: Николай Викулов. Валерий Карпин назвал победу «Ростова» ничем не запоминающейся

Валерий Карпин назвал победу «Ростова» ничем не запоминающейся

Главный тренер ФК «Ростов» признался, что в матче со «Спартаком» не было ничего запоминающегося. Об этом Валерий Карпин рассказал во время пресс-конференции после встречи с московской командой на поле, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу донских футболистов.

Один из журналистов задал Валерию Карпину вопрос, чем ему запомнится сегодняшняя игра. Оказалось, что наставник «желто-синих» не может назвать конкретных моментов. По его мнению, ничего особенного во время матча не произошло.

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— Запомнится тем, что прошли следующую стадию, — размышляя, ответил тренер «Ростова». — Чем таким особенным? Ничего запоминающегося не было.

Зато для зрителей одним из ярких моментов останется тот, когда наставник «Спартака» разбил стекло на скамейке запасных. Бурную реакцию вызвало решение судьи. После матча Деян Станкович принес извинения за повреждения и заявил, что готов частично оплатить это все.

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