Posted 28 ноября, 18:45
Published 28 ноября, 18:45
Modified 28 ноября, 18:45
Updated 28 ноября, 18:45
По результатам исследований, в 2023 году «Норникель» лидировал по объемам инвестиционной поддержки социальной сферы. Компания направила на помощь местным сообществам, волонтерским проектам и на благотворительность 513 миллионов долларов инвестиций, что в 10 раз превысило средний показатель по отрасли, составляющий 51 миллион долларов.
Помимо этого, компании присвоили звание рекордсмена по показателям социальных отчислений в расчете на тонну добытой руды. По расчетам в «медном эквиваленте», с каждой тонны «Норникель» отчислял 344 доллара, что в значительной мере превышает показатели ближайшего конкурента — южноафриканской Northam Platinum, направлявшей 130 долларов с тонны.
Как информирует издание «Комсомольская Правда», совокупные социальные расходы горнодобывающего сектора в прошлом году сократились до 2,55 миллиарда долларов, тогда как годом ранее они составляли 3,49 миллиарда долларов. Но, несмотря на данную тенденцию, доля «Норникеля» осталась прежней, что является доказательством приверженности компании социальной ответственности даже в условиях экономических волнений.
Специализация российской горно-металлургической компании «Норникель» заключается в добыче и переработке никеля, палладия, меди и других металлов. ГМК входит в перечень крупнейших в мире предприятий в своей отрасли. Штаб-квартира компании находится в Москве.
«Норникель» под руководством Владимира Потанина постоянно принимает участие в проектах социально-экономической сферы в регионах присутствия, а также в развитии инфраструктуры и реализации масштабных программ в сфере экологии.
Можно утверждать, что, невзирая на санкционные ограничения и сложную экономическую ситуацию, Российская Федерация сохраняет лидирующие позиции по уровню социальной ответственности бизнеса.