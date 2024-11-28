«Норникель» направил в соцпроекты в 10 раз больше средств, чем в среднем по миру

По результатам исследований, в 2023 году «Норникель» лидировал по объемам инвестиционной поддержки социальной сферы. Компания направила на помощь местным сообществам, волонтерским проектам и на благотворительность 513 миллионов долларов инвестиций, что в 10 раз превысило средний показатель по отрасли, составляющий 51 миллион долларов.