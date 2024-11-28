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Posted 28 ноября, 14:17

Published 28 ноября, 14:17

Modified 28 ноября, 14:19

Updated 28 ноября, 14:19

«Ответ будет всегда»: президент Путин рассказал о ракетных ударах

«Ответ будет всегда»: президент Путин рассказал о ракетных ударах

28 ноября 2024, 14:17
Фото: видео ТАСС. mil.ru. «Ответ будет всегда»: президент Путин рассказал о ракетных ударах

Президент Путин рассказал о ракетных ударах

Президент России Владимир Путин выступил на саммите Совета ОДКБ (прим. — организация договора о коллективной безопасности). RostovGazeta подготовила основные тезисы обращения главы государства к представителям дружественных стран.

Очередная сессия состоялась 28 ноября в столице Казахстана, городе Астана. На встрече присутствовали главы Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Казахстана.

В ходе саммита Владимир Путин коротко рассказал о ракетных ударах по территории России и ответных действиях нашей страны. Он напомнил, что в начале ноября представители западных стран разрешили ВС Украины использовать высокоточное оружие их производства.

— Несмотря на наши предостережения об опасности эскалации конфликта, удары по нашей территории нанесены по Брянской, Курской областям американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow, — обратил внимание президент.

Какое оружие в арсенале России

Владимир Путин перечислил ракетные системы и другие виды оружия, которые являются российским аналогом зарубежного. Например, ракеты «Искандер» примерно одинаковы по мощности с американской PrSM. Но вот по дальности оружие штатов заметно уступает отечественному.

Ракетам воздушного базирования Storm Shadow/SCALP и TAURUS глава государства противопоставил российскую Х-101. Они тоже схожи по мощности боевой части (у иностранных систем это 450-480 килограмм тротила), но Х-101 может преодолеть куда большее расстояние. По этой характеристике российская ракета превосходит каждую из зарубежных.

Владимир Владимирович также отметил, что производство ракетных систем в России в 10 раз больше, чем во всех странах НАТО, вместе взятых. А в следующем году этот показатель увеличится по плану еще на 25% или даже 30%.

Кроме того, на вооружении у России стоят мощные ракетные комплексы «Кинжал» и «Циркон», у которых нет аналогов во всем мире. Их производство тоже наращивается.

— В меню нашего класса продуктов, если можно так выразиться, могут появиться и другие продукты, — заявил президент РФ. — Как в таких случаях говорят, клиент будет доволен.
И напомнил о стоящих на вооружении у России ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон», у которых нет аналогов во всем мире.И напомнил о стоящих на вооружении у России ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон», у которых нет аналогов во всем мире.
И напомнил о стоящих на вооружении у России ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон», у которых нет аналогов во всем мире.. Фото: mil.ru

Ответный удар

Последние двое суток в ответ на удары ракетами ATACMS по России применяли вышеупомянутые системы. Всего вооруженные силы РФ запустили сотню ракет разных классов и свыше 460 ударных беспилотников. Только сегодня ночью (28 ноября) с применением 90 ракет и 100 беспилотников удалось поразить 17 целей. К ним относятся военные и объекты обороны, промышленности, а также системы их обеспечения.

— С нашей стороны ответ всегда будет, — резюмировал Владимир Путин.

Отдельно он рассказал о новейшей гиперзвуковой системе «Орешник» в неядерном исполнении, которую испытали в боевых условиях в ответ на продолжительные удары 21 ноября.

Как работает «Орешник»

Система «Орешник» представляет собой десятки самонаводящихся блоков, которые достигают цели со скоростью трех километров в секунду. Поражающие элементы раскалены до 4000 градусов. Это всего на 1700 градусов меньше, чем на поверхности Солнца.

Все, что было в эпицентре взрыва, буквально превращается в пыль, распадаясь на элементарные частицы. От ракетного удара не спасут даже объекты с высоким уровнем защиты, расположенные на большой глубине.

— По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного, группового применения данных ракет, в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия, — добавил глава России.
Все, что было в эпицентре взрыва, буквально превратится в пыль, распадется на элементарные частицы.Все, что было в эпицентре взрыва, буквально превратится в пыль, распадется на элементарные частицы.
Все, что было в эпицентре взрыва, буквально превратится в пыль, распадется на элементарные частицы.. Фото: mil.ru

Почему «Орешник» не относится к ядерному оружию

Как подтвердили испытания 21 ноября, эта система является высокоточным оружием. Кроме того, она не имеет никакого ядерного заряда. А значит, не будет и ядерного заражения после ее применения.

Что будет дальше на СВО

Министерство обороны и Генеральный штаб РФ подбирают цели для поражения в Украине: военные объекты, оборонные предприятия или центры принятия решений в Киеве.

Ранее RostovGazeta сообщала об обновленной ядерной доктрине. Одно из изменений касается расширения списка военных угроз, из-за которых теоретически Россия может нанести ответный ядерный удар. Подробнее об этом читайте здесь.

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