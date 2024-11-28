Парикмахер Еременко предупредил о резком росте цен на мужские стрижки в Ростове

Эксперт уточняет, что салоны парикмахерских услуг не ожидают снижения цен на аренду. Другое дело — расходные материалы. По словам собеседника, сегодня на рынке отсутствуют дешевые альтернативные предложения косметики для мужчин. В основном, барбершопы приобретают у дистрибьюторов продукцию Турции, Великобритании, Италии. А цены на нее стабильно растут.