Парикмахер Еременко предупредил о резком росте цен на мужские стрижки в Ростове

Posted 28 ноября, 07:35
Published 28 ноября, 07:35
Modified 28 ноября, 07:37
Updated 28 ноября, 07:37
По словам собеседника, стоимость обычной мужской стрижки сегодня в барбершопе составляет порядка 1,2 тысячи рублей. С новым подорожанием в большинстве салонов Ростова уже с декабря эта услуга обойдется порядка 1500 рублей.
«Повышение цен связано с подорожанием аренды, оплаты коммунальных услуг, логистики и косметики», — объясняет Иван Еременко.
Спикер уверен, что говорить о снижении цен даже в новом году не имеет смысла.
«Знаете, как говорят — доллар скачет, а цены только растут. Теоретически, если исходить из рынка, когда что-то начнет дешеветь, цены могут снизиться. Но это вряд ли произойдет», — делится мнением собеседник.
Эксперт уточняет, что салоны парикмахерских услуг не ожидают снижения цен на аренду. Другое дело — расходные материалы. По словам собеседника, сегодня на рынке отсутствуют дешевые альтернативные предложения косметики для мужчин. В основном, барбершопы приобретают у дистрибьюторов продукцию Турции, Великобритании, Италии. А цены на нее стабильно растут.
Однако спикер уверен, что повышение цен на стрижки не отпугнет ростовских мужчин от получения эстетической услуги.
«Это же не глобальное подорожание. Уж точно не такое, как повышение стоимости бензина», — резюмирует Иван Еременко.