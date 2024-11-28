Пенсионер пострадал в массовом ДТП в Волгодонске

ДТП произошло днем 27 ноября на улице Радужной в Волгодонске. Во время движение 71-летний водитель Hyundai Solaris не смог рассчитать безопасную дистанцию до иномарки Nissan Almera, которая ехала впереди, и врезался в нее. Из-за удара автомобиль по инерции понесло дальше и он въехал в легковушку Ravon Gentra.