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Posted 28 ноября, 07:33

Published 28 ноября, 07:33

Modified 28 ноября, 07:35

Updated 28 ноября, 07:35

Пенсионер пострадал в массовом столкновении авто в Волгодонске

Пенсионер пострадал в массовом ДТП в Волгодонске

28 ноября 2024, 07:33
Фото: Изображение Midjourney. Пенсионер пострадал в массовом столкновении авто в Волгодонске
В Ростовской области пожилой водитель врезался во впереди движущийся автомобиль, который по инерции влетел в еще одно авто, сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло днем 27 ноября на улице Радужной в Волгодонске. Во время движение 71-летний водитель Hyundai Solaris не смог рассчитать безопасную дистанцию до иномарки Nissan Almera, которая ехала впереди, и врезался в нее. Из-за удара автомобиль по инерции понесло дальше и он въехал в легковушку Ravon Gentra.

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Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В аварии пострадал только водитель-пенсионер. Его с полученными травмами забрали в больницу. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали инцидента.

Ранее автомобиль снес пост радиационного контроля обстановки Ростовской АЭС. Подробнее о ДТП в материале RostovGazeta.

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