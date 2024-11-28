Пенсионер пострадал в массовом ДТП в Волгодонске

Posted 28 ноября, 07:33
Published 28 ноября, 07:33
Modified 28 ноября, 07:35
Updated 28 ноября, 07:35
ДТП произошло днем 27 ноября на улице Радужной в Волгодонске. Во время движение 71-летний водитель Hyundai Solaris не смог рассчитать безопасную дистанцию до иномарки Nissan Almera, которая ехала впереди, и врезался в нее. Из-за удара автомобиль по инерции понесло дальше и он въехал в легковушку Ravon Gentra.
В аварии пострадал только водитель-пенсионер. Его с полученными травмами забрали в больницу. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали инцидента.
Ранее автомобиль снес пост радиационного контроля обстановки Ростовской АЭС. Подробнее о ДТП в материале RostovGazeta.