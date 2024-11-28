Полиция ищет дебошира, который пугал диспетчеров аэропорта в Ростове дронами

Напомним, что ранее стало известно о мужчине, который ворвался на рабочую радиочастоту аэропорта Платов в Ростове 20 ноября. Минимум два диспетчера слышали его угрозу о том, что объект якобы заминирован и к нему приближаются беспилотники.