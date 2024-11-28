Полиция ищет дебошира, который пугал диспетчеров аэропорта в Ростове дронами

Posted 28 ноября, 11:15
Published 28 ноября, 11:15
Modified 28 ноября, 11:18
Updated 28 ноября, 11:18
В Управлении на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому округу, осмотр аэропорта провели незамедлительно, используя специальное техническое снаряжение и розыскных собак. В ходе проверки ничего опасного не нашли.
Теперь полицейские ищут человека, который оставил ложное сообщение о угрозе теракта. Уже возбуждено уголовное дело, сообщивший о минировании объекта может получить до 5 лет заключения.
Напомним, что ранее стало известно о мужчине, который ворвался на рабочую радиочастоту аэропорта Платов в Ростове 20 ноября. Минимум два диспетчера слышали его угрозу о том, что объект якобы заминирован и к нему приближаются беспилотники.