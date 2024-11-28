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Posted 28 ноября, 11:15

Published 28 ноября, 11:15

Modified 28 ноября, 11:18

Updated 28 ноября, 11:18

Полиция ищет ростовского дебошира, который пугал диспетчеров дронами

Полиция ищет дебошира, который пугал диспетчеров аэропорта в Ростове дронами

28 ноября 2024, 11:15
Фото: МВД Ростовской области. Полиция ищет ростовского дебошира, который пугал диспетчеров дронами
Транспортные полицейские проверяют информацию об угрозе террористического акта в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В Управлении на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому округу, осмотр аэропорта провели незамедлительно, используя специальное техническое снаряжение и розыскных собак. В ходе проверки ничего опасного не нашли.

Теперь полицейские ищут человека, который оставил ложное сообщение о угрозе теракта. Уже возбуждено уголовное дело, сообщивший о минировании объекта может получить до 5 лет заключения.

Мужчина перехватил радиочастоту аэропорта Ростова и пугал диспетчеров дронами
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Напомним, что ранее стало известно о мужчине, который ворвался на рабочую радиочастоту аэропорта Платов в Ростове 20 ноября. Минимум два диспетчера слышали его угрозу о том, что объект якобы заминирован и к нему приближаются беспилотники.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Полиция#Аэропорт#Угроза#Терроризм#Розыск#Уголовное дело#Опасность
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