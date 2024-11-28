Президент ФК «Ростов» ответил на вопрос о доверии к тренеру Валерию Карпину

Posted 28 ноября, 14:46
Published 28 ноября, 14:46
Modified 28 ноября, 14:48
Updated 28 ноября, 14:48
Сам Валерий Карпин говорил, что его посещают мысли об уходе из клуба, но они не связаны с футболом.
Президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца спросили, доверяет ли он наставнику на фоне серии провальных игр.
«Доверяем ли Карпину как тренеру? Да, у нас полное доверие к Валерию Георгиевичу», — цитирует президента «Ростова» «Матч ТВ».
Две последние игры наконец прервали череду неудач и принесли победы в копилку «Ростова». В матче 27 ноября ростовчане одержали победу над «Спартаком» со счётом 2:1.