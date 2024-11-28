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Posted 28 ноября, 14:46

Published 28 ноября, 14:46

Modified 28 ноября, 14:48

Updated 28 ноября, 14:48

Президент ФК «Ростов» ответил на вопрос о доверии к тренеру Валерию Карпину

Президент ФК «Ростов» ответил на вопрос о доверии к тренеру Валерию Карпину

28 ноября 2024, 14:46
Фото: ФК «Ростов». Президент ФК «Ростов» ответил на вопрос о доверии к тренеру Валерию Карпину
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб полностью доверяет тренеру команды Валерию Карпину, обсуждают спортивные медиа.

Сам Валерий Карпин говорил, что его посещают мысли об уходе из клуба, но они не связаны с футболом.

Президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца спросили, доверяет ли он наставнику на фоне серии провальных игр.

«Доверяем ли Карпину как тренеру? Да, у нас полное доверие к Валерию Георгиевичу», — цитирует президента «Ростова» «Матч ТВ».

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Две последние игры наконец прервали череду неудач и принесли победы в копилку «Ростова». В матче 27 ноября ростовчане одержали победу над «Спартаком» со счётом 2:1.

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