Президента ФВПР Евгения Шаронова единогласно переизбрали на пост

Posted 28 ноября, 15:52
Published 28 ноября, 15:52
Modified 28 ноября, 15:52
Updated 28 ноября, 15:52
Кроме того, на мероприятии был утвержден состав президиума ФВПР.
По мнению двукратного призера Олимпийских игр, члена президиума ФВПР Дмитрия Апанасенко, показательным моментом стало то, что делегаты единогласно сочли удовлетворительной двухлетнюю деятельность руководства федерации, отдав голоса в пользу действующего главы ФВПР Евгения Шаронова. «Я бы назвал работу отличной», — признался Апанасенко.
Кроме того, он добавил, что федерация проделала колоссальный объем работы, а организация международных матчей имеет особую ценность в сложившихся условиях современности. Дмитрий Апанасенко отметил высокий уровень организации чемпионатов РФ среди мужских и женских команд. Он заявил, что впервые в истории российского водного поло в Суперлигу вышли четырнадцать мужских команд и одиннадцать женских. Первенство Российской Федерации состоится по четырем, а возможно — и по пяти, возрастным категориям. В каждой из них, кроме U-21, выступит порядка тридцати команд. В России наблюдается быстрый рост числа граждан, занимающихся водным поло. Это является свидетельством активного развития данного вида спорта в нашей стране. Об этом информирует Росбалт.
Президент ФВПР Евгений Шаронов поблагодарил коллег за доверие и поддержку, отметив, что единая Федерация водных видов спорта открывает новые возможности развития водного поло. Их необходимо реализовать с максимальной эффективностью. «Чтобы, невзирая на все сложности текущего момента, создавать необходимые условия для повышения уровня мастерства наших ватерполистов всех возрастов и формирования сильных, конкурентоспособных поколений сейчас и в будущем», — резюмировал он.