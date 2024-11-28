Президента ФВПР Евгения Шаронова единогласно переизбрали на пост

Кроме того, он добавил, что федерация проделала колоссальный объем работы, а организация международных матчей имеет особую ценность в сложившихся условиях современности. Дмитрий Апанасенко отметил высокий уровень организации чемпионатов РФ среди мужских и женских команд. Он заявил, что впервые в истории российского водного поло в Суперлигу вышли четырнадцать мужских команд и одиннадцать женских. Первенство Российской Федерации состоится по четырем, а возможно — и по пяти, возрастным категориям. В каждой из них, кроме U-21, выступит порядка тридцати команд. В России наблюдается быстрый рост числа граждан, занимающихся водным поло. Это является свидетельством активного развития данного вида спорта в нашей стране. Об этом информирует Росбалт.