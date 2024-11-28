Призраки в особняках или «Один дома»: куда сходить в Ростове на выходных

Ещё одна важная премьера — музыкальная драма «Мария» (18+) с Анджелиной Джоли в главной роли. Фильм уже успел получить восторженные отзывы критиков на кинофестивалях. Картина посвящена великой певице Марии Каллас. Сюжет разворачивается в 1977 году. Мария Каллас на ранней пенсии живёт в роскошной парижской квартире с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Работа первой, помимо готовки, заключается в том, чтобы говорить Марии комплименты. Второй с утра до ночи передвигает для нее по дому огромный рояль, считает её таблетки, забирает её из ресторанов и пытается убедить побеседовать наконец не с галлюцинациями, а со специалистом.