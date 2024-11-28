Призраки в особняках или «Один дома»: куда сходить в Ростове на выходных

Posted 28 ноября, 14:46
Published 28 ноября, 14:46
Modified 28 ноября, 14:48
Updated 28 ноября, 14:48
В субботу, 30 ноября, в Парамоновском особняке, на Пушкинской, 148, пройдёт масштабное историческое мероприятие. Преподаватели и студенты истфака прочитают лекции об истории Ростова-на-Дону «без заумств» (18+). Мероприятие стартует в 12.00 и будет бесплатным. Спикеры расскажут об истории Нахичевани, цирковом прошлом Ростова и университетах и военных годах. Организаторы просят гостей взять с собой паспорт.
Ещё одна лекция пройдёт 1 декабря в пространстве «Д30» на Донской, 30. Краевед Геннадий Крольман расскажет о ростовских юношах и девушках столетней давности (18+)— важном двигателе культурной жизни Ростова-на-Дону. «Вспомню о их радостях, открытиях и невзгодах того времени, творческом поиске и точках вдохновения, и, конечно же, о учебе, развлечениях и становлении личности в эпоху перемен», — говорит Крольман. Мероприятие начнётся в 16.00. Вход на него стоит 1 200 рублей, но в эту стоимость включены тыквенный пирог и чай или глинтвейн на выбор.
Также 1 декабря можно посетить экскурсию «Тайны и призраки Ростова» (18+). Гид расскажет о суевериях города, загадках, приведениях, тайнах особняков Пушкинской и Чехова и многом другом. Экскурсия начинается от здания на Большой Садовой, 55 в 18:00. Стоимость посещения — 1 720 рублей.
В Ростов приедет один из главный рэперов России сейчас — Lovv66 (18+). Артист представит свой Sniper Tour. В программе — трэки из нового альбома и старые хиты. Концерт пройдёт 30 ноября на «Кроп Арене». Минимальная цена билета — 1 499 рублей, самые дорогие билеты обойдутся в 2 999 рублей.
30 ноября в ростовской филармонии выступит французский певец Пьер Эдель (6+). Организаторы обещают, что зрители перенесутся из концертного зала прямо во Францию. Эдель споёт песни из мюзикла «Нотр-Дам де-Пари», композиции Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Джо Дассена, Селин Дион и не только. Аккомпанировать Эделю будут рояль и скрипки. Стоимость билетов на выступления французского певца варьируется от 1 700 до 4 000 рублей.
В прокат вышли сразу несколько громких и обсуждаемых премьер. Среди них драматический триллер «Конклав» (18+) с легендарным Рэйфом Файнсом в главной роли. По сюжету, после внезапной смерти Папы Римского кардиналы готовятся к конклаву — выбору нового главы католической церкви. Руководить этим таинством поручают кардиналу Лоуренсу. Но вскоре он понимает, что среди высшего духовенства готовится заговор, и узнаёт тайну, которая может пошатнуть самые основы церкви.
Ещё одна важная премьера — музыкальная драма «Мария» (18+) с Анджелиной Джоли в главной роли. Фильм уже успел получить восторженные отзывы критиков на кинофестивалях. Картина посвящена великой певице Марии Каллас. Сюжет разворачивается в 1977 году. Мария Каллас на ранней пенсии живёт в роскошной парижской квартире с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Работа первой, помимо готовки, заключается в том, чтобы говорить Марии комплименты. Второй с утра до ночи передвигает для нее по дому огромный рояль, считает её таблетки, забирает её из ресторанов и пытается убедить побеседовать наконец не с галлюцинациями, а со специалистом.
С детьми можно сходить на аниме «Ариэтти из страны лилипутов» (0+) про девочку-подростка и её дружбу с таинственными маленькими существами и «Приключения Паддингтона 3» (6+). Также в кино идёт ретроспектива двух последних частей «Гарри Поттера» (16+) и фильм «Один дома» (0+).