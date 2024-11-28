«Продукты худеют»: что будет с ценами на индейку в Ростовской области

По данным в СМИ, в 2023 году ООО «Индюшкин двор» получило экспортное разрешение. На официальном сайте ГК «Дамате» уточняется, что за 9 месяцев 2024 года экспорт индейки и утки в Китай увеличился в два раза в сравнении с предыдущим периодом.