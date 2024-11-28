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Posted 28 ноября, 12:25

Published 28 ноября, 12:25

Modified 28 ноября, 12:27

Updated 28 ноября, 12:27

«Продукты худеют»: как и почему на индейку в Ростовской области может вырасти цена

«Продукты худеют»: что будет с ценами на индейку в Ростовской области

28 ноября 2024, 12:25
Фото: donland.ru. «Продукты худеют»: как и почему на индейку в Ростовской области может вырасти цена

Эксперт рассказал, что будет с ценами на индейку в Ростовской области

Сюжет
Эксклюзив
Жители Ростовской области хорошо осведомлены о полезных свойствах индейки. Этот продукт уже давно получил широкую востребованность у потребителей. Не случайно, информация о странных процессах на донском производстве индейки вызвала серьезный отклик в ростовском сообществе.

Что произошло на предприятии, не останется ли Ростовская область без индейки, и какого роста цен можно ожидать на этот полезный продукт — в материале RostovGazeta.

Что произошло с производством индейки?

Напомним, что в ноябре СМИ сообщили о временной остановке в Каменоломни Ростовской области крупнейшего в России завода по производству индейки.

Уточняется, что в сентябре в ООО «Индюшкин двор» сломалось оборудование — система обеспечения микроклимата. Поэтому птицы были экстренно направлены на убой и переработку.

Однако на официальном сайте ГК «Дамате», в структуру которого входит ростовский завод по производству индейки, информация о поломке оборудования отсутствует.

В новости, датированной 27 сентября 2024 года, речь идет о модернизации индейководческого комплекса в Ростовской области. Сообщается, что на инвестиции более 60 миллионов рублей приобретены четыре высокопроизводительных погрузчика птицы, автоматизирован отлов индейки в птичниках. Это позволит нарастить объемы отправляемого на убой поголовья.

Одни СМИ отмечают, что остановка «Индюшкиного двора» в Ростовской области временная. Другие, что из-за внештатной ситуации на ростовском заводе, производство перенесут в Пензу.

В новости, датированной 27 сентября 2024 года, речь идет о модернизации индейководческого комплекса в Ростовской областиВ новости, датированной 27 сентября 2024 года, речь идет о модернизации индейководческого комплекса в Ростовской области
В новости, датированной 27 сентября 2024 года, речь идет о модернизации индейководческого комплекса в Ростовской области. Фото: donland.ru
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Выяснение информации

Однако, что происходит на самом деле, пока остается загадкой. Дозвониться директору ООО «Индюшкин двор» Сергею Денисенко не удалось. Один мобильный, взятый из открытых источников, сегодня не обслуживается. А по другому номеру сообщили, что корреспондент ошибся адресатом.

«Я нахожусь в Пензе. В свое время я открывал „Индюшкин двор“, и мой телефон везде указан. Поэтому все звонят и спрашивают. Но я уже лет пять не имею к предприятию никакого отношения», — объяснил собеседник.

В ГК «Дамате» не захотели или не смогли пролить свет на ситуацию, порекомендовав лишь «внимательно почитать источники».

Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ноль сотрудников

По данным информационной системы «СПАРК», ООО «Индюшкин двор» в Каменоломни — достаточно успешное предприятие. Его выручка от продаж за 2023 год составила 10,9 миллиарда рублей. А чистая прибыль превысила 1,7 миллиарда. За 2023 год ростовская компания заплатила более 651,8 миллиона рублей налогов.

Головное предприятие ООО «АПК „Дамате“ в Пензе, по оценкам „СПАРКа“, имеет высокий индекс риска. По данным ФАС, на 31 декабря 2023 года здесь числился ноль человек.

Странная ситуация и у международной компании ООО «Дамате» в Калининграде. По информации «СПАРК», 2023 год международная фирма завершила с убытком в минус 84,5 миллиона рублей.

За 2023 год ростовская компания заплатила более 651,8 миллиона рублей налогов.За 2023 год ростовская компания заплатила более 651,8 миллиона рублей налогов.
За 2023 год ростовская компания заплатила более 651,8 миллиона рублей налогов.. Фото: donland.ru
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Интересный бартер

По данным в СМИ, в 2023 году ООО «Индюшкин двор» получило экспортное разрешение. На официальном сайте ГК «Дамате» уточняется, что за 9 месяцев 2024 года экспорт индейки и утки в Китай увеличился в два раза в сравнении с предыдущим периодом.

«И это, конечно же, вызывает удивление. Неужели у нас, в Ростовской области, нет потребности в больших объемах индейки? А что мы получили взамен? Мандарины по 250 рублей? Интересный бартер», — высказывает мнение представитель общественной организации Владислав Махмудов.
«Неужели у нас, в Ростовской области, нет потребности в больших объемах индейки?»«Неужели у нас, в Ростовской области, нет потребности в больших объемах индейки?»
«Неужели у нас, в Ростовской области, нет потребности в больших объемах индейки?». Фото: donland.ru
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Как вырастут цены на индейку

Эксперты уверены, что текущие процессы на единичном предприятии не приведут к росту цен на индейку в Ростовской области. Тем не менее высказывается мнение, что цена будет расти.

«Я полагаю, что рост цен надо ждать не только на индейку, но и на все, включая соль и спички. Эта тенденция сейчас хорошо прослеживается. Производители объясняют рост цен повышением стоимости оборудования, запчастей, амортизации, коммунальных услуг. Плюс какую-то прибыль должны получать магазины. А все это закладывается в конечную стоимость продукта», — объясняет Владислав Махмудов.

Однако эксперт не исключает, что возможное повышение цены на индейку будет проходить не очевидно для потребителей.

Однако эксперт не исключает, что возможное повышение цены на индейку будет проходить не очевидно для потребителей.Однако эксперт не исключает, что возможное повышение цены на индейку будет проходить не очевидно для потребителей.
Однако эксперт не исключает, что возможное повышение цены на индейку будет проходить не очевидно для потребителей.. Фото: donland.ru
«Полагаю, что изменится объем упаковки. Похожее происходит со многими продуктами. Сливочное масло, шоколадки заметно „худеют“ в объемах при сохранении их стоимости. Такая же ситуация сейчас и с минеральной водой. Если обратить внимание, раньше были бутылки емкостью 1,5 литра, а теперь уже — 1,45. То же самое и с объемом 0,5 литра — уже часто можно встретить 0,45. Объем продукции уменьшается, а цена остается прежней. Но давайте будем откровенны — разве это не ненавязчивое повышение стоимости?» — задается вопросом общественник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что летом 2024 года в модернизацию производства индейки на Дону планировалось вложить 20 миллиардов рублей.

Около 20 млрд рублей вложат в модернизацию производства индейки на Дону
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