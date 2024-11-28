Пьяный житель Ростовской области лопатой разнёс мемориальную табличку ветерана

Posted 28 ноября, 18:03
Published 28 ноября, 18:03
Modified 28 ноября, 18:43
Updated 28 ноября, 18:43
Житель Красного Сулина, будучи пьяным, лопатой разбил мемориальную доску на одном из жилых домов. Она была посвящена ветерану Великой Отечественной войны. Следователи уточняют, что мужчина действовал умышленно.
Против него возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит, лишение свободы на срок до пяти лет.
Сам подозреваемый на допросе полностью признал свою вину в преступлении.