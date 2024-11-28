rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 18:03

Published 28 ноября, 18:03

Modified 28 ноября, 18:43

Updated 28 ноября, 18:43

В Ростовской области мужчина повредил памятную доску в честь ветерана Великой Отечественной войны

Пьяный житель Ростовской области лопатой разнёс мемориальную табличку ветерана

28 ноября 2024, 18:03
Фото: для иллюстрации. 1MI. В Ростовской области мужчина повредил памятную доску в честь ветерана Великой Отечественной войны
В Ростовской области мужчина повредил памятную доску в честь ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в следственном управлении по региону.

Житель Красного Сулина, будучи пьяным, лопатой разбил мемориальную доску на одном из жилых домов. Она была посвящена ветерану Великой Отечественной войны. Следователи уточняют, что мужчина действовал умышленно.

Против него возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит, лишение свободы на срок до пяти лет.

Сам подозреваемый на допросе полностью признал свою вину в преступлении.

Житель Красного Сулина, будучи пьяным, лопатой разбил мемориальную доску на одном из жилых домов.Житель Красного Сулина, будучи пьяным, лопатой разбил мемориальную доску на одном из жилых домов.
Житель Красного Сулина, будучи пьяным, лопатой разбил мемориальную доску на одном из жилых домов.. Фото: Ростовский Следком

Ранее останки советских солдат нашли на стройке жилого комплекса в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Перевозчик в Ростове задолжал сотрудникам почти миллион рублей зарплатДраки, алкоголь и загулы: знакомые рассказали о семье, где погиб младенец в ТаганрогеСтал известен доход семьи задержанного министра транспорта Ростовской областиМать заявила о невиновности подростка, избившего инвалида в Ростовской областиСосед не смог проломить голову жителю Ростовской области из-за аномалии в черепе
#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Красный Сулин#Уголовное дело#Ростов#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика