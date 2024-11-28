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Posted 28 ноября, 10:32

Published 28 ноября, 10:32

Modified 28 ноября, 10:34

Updated 28 ноября, 10:34

Размер инвестиций на реализацию проектов в Ростове превысит 600 млрд рублей

Размер инвестиций на реализацию проектов в Ростове превысит 600 млрд рублей

28 ноября 2024, 10:32
Фото: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону.
Инвестпортфель Ростова-на-Дону пополнился пятью новыми проектами, общая сумма которых превысит 600 млрд рублей.

Об этом стало известно на заседании Совета города по инвестициям.

Среди проектов перенос ростовского ипподрома на территорию Левобережья, строительство новых ЖК и создание нового дворца спорта. О некоторых из них рассказываем подробнее.

Так, более одного миллиарда рублей составят инвестиции в создание спортивно-развлекательного комплекса на территории Левобережья. Как отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко, строительство нового дворца спорта станет продолжением концепции по развитию спортивного кластера в этом районе города.

Фото: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

— Уже в следующем году на территории нового парка семейного отдыха начнется строительство универсального дворца спорта с ледовой ареной, который назовут «Хоккей-Арена». Это будет спортивно-развлекательный комплекс с объектами общественного питания площадью около 5 тыс. кв. м., рассчитанный на 500 зрительных мест, где можно будет заниматься не только хоккеем, но и фигурным катанием. Общий объем инвестиций -составит 1 млрд рублей, — рассказал собравшимся Алексей Логвиненко.

В настоящее время инвестор оформляет разрешение на строительство, и уже известны практически все детали. По словам градоначальника, разрешение на строительство нового дворца спорта выдадут в ближайшие две три недели и в 2026 году в донской столице появится новый спортивный объект.

Рассмотрели на Совете и проект комплексного развития территории по улице Кумженской, между реками Дон и Мертвый Донец. По словам градоначальника, в развитии этих территорий заинтересованы два инвестора, которые планируют освоить 700 гектаров, находящихся у них в собственности.

Один из инвесторов хочет воплотить проект нового жилого комплекса в который войдут не только многоквартирные дома, но и 5 школ, 11 детсадов, объектов культурного и бытового назначения, дорог, инженерной инфраструктуры и зон отдыха. Объем его инвестиций оценивается в 230 млрд рублей, а территория, которую он панирует освоить составляет 344,8 га. Находится она по адресу улица Кумженская, 1г.

— В настоящий момент идет градостроительная подготовка территории, разработка мастер-плана, проведение инженерных изысканий, — пояснил Алексей Логвиненко.

Второй инвестор представил проект под названием «Кумжаград». Площадь территорий под освоение превышает 300 га, а объем инвестиций составляет 332,5 млрд рублей.

Известно, что создание «Кумжаграда» будет проходить в два этапа. С 2025 по 2031 годы здесь планируют возвести два новых микрорайона и жилой квартал, а с 2029 по 2039 годы построить еще шесть микрорайонов и деловой квартал.

Алексей Логвиненко добавил, что концепция освоения и мастер-план, а также проектная документация планировки территории первого этапа уже разработаны. Сейчас ведется проработка комплексной схемы инженерного обеспечения территории и подготовка договора для ее комплексного развития.

Фото: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

— В соответствии с правилами землепользования и застройки города, большая часть Ростова рассматривается как перспективная под комплексное развитие. Таким образом, реализация проектов высотной жилой застройки возможна только с применением механизмов комплексного развития территории. А при таком подходе обязательным условием является обеспечение территории всеми необходимыми объектами социального, инженерного и транспортного обеспечения, — подчеркнул глава администрации города.

Он также пообещал, что город создаст максимально комфортные условия для инвесторов, чтобы все задуманное ими сбылось.

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