Размер инвестиций на реализацию проектов в Ростове превысит 600 млрд рублей

Posted 28 ноября, 10:32
Published 28 ноября, 10:32
Modified 28 ноября, 10:34
Updated 28 ноября, 10:34
Об этом стало известно на заседании Совета города по инвестициям.
Среди проектов перенос ростовского ипподрома на территорию Левобережья, строительство новых ЖК и создание нового дворца спорта. О некоторых из них рассказываем подробнее.
Так, более одного миллиарда рублей составят инвестиции в создание спортивно-развлекательного комплекса на территории Левобережья. Как отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко, строительство нового дворца спорта станет продолжением концепции по развитию спортивного кластера в этом районе города.
— Уже в следующем году на территории нового парка семейного отдыха начнется строительство универсального дворца спорта с ледовой ареной, который назовут «Хоккей-Арена». Это будет спортивно-развлекательный комплекс с объектами общественного питания площадью около 5 тыс. кв. м., рассчитанный на 500 зрительных мест, где можно будет заниматься не только хоккеем, но и фигурным катанием. Общий объем инвестиций -составит 1 млрд рублей, — рассказал собравшимся Алексей Логвиненко.
В настоящее время инвестор оформляет разрешение на строительство, и уже известны практически все детали. По словам градоначальника, разрешение на строительство нового дворца спорта выдадут в ближайшие две три недели и в 2026 году в донской столице появится новый спортивный объект.
Рассмотрели на Совете и проект комплексного развития территории по улице Кумженской, между реками Дон и Мертвый Донец. По словам градоначальника, в развитии этих территорий заинтересованы два инвестора, которые планируют освоить 700 гектаров, находящихся у них в собственности.
Один из инвесторов хочет воплотить проект нового жилого комплекса в который войдут не только многоквартирные дома, но и 5 школ, 11 детсадов, объектов культурного и бытового назначения, дорог, инженерной инфраструктуры и зон отдыха. Объем его инвестиций оценивается в 230 млрд рублей, а территория, которую он панирует освоить составляет 344,8 га. Находится она по адресу улица Кумженская, 1г.
— В настоящий момент идет градостроительная подготовка территории, разработка мастер-плана, проведение инженерных изысканий, — пояснил Алексей Логвиненко.
Второй инвестор представил проект под названием «Кумжаград». Площадь территорий под освоение превышает 300 га, а объем инвестиций составляет 332,5 млрд рублей.
Известно, что создание «Кумжаграда» будет проходить в два этапа. С 2025 по 2031 годы здесь планируют возвести два новых микрорайона и жилой квартал, а с 2029 по 2039 годы построить еще шесть микрорайонов и деловой квартал.
Алексей Логвиненко добавил, что концепция освоения и мастер-план, а также проектная документация планировки территории первого этапа уже разработаны. Сейчас ведется проработка комплексной схемы инженерного обеспечения территории и подготовка договора для ее комплексного развития.
— В соответствии с правилами землепользования и застройки города, большая часть Ростова рассматривается как перспективная под комплексное развитие. Таким образом, реализация проектов высотной жилой застройки возможна только с применением механизмов комплексного развития территории. А при таком подходе обязательным условием является обеспечение территории всеми необходимыми объектами социального, инженерного и транспортного обеспечения, — подчеркнул глава администрации города.
Он также пообещал, что город создаст максимально комфортные условия для инвесторов, чтобы все задуманное ими сбылось.