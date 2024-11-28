Размер инвестиций на реализацию проектов в Ростове превысит 600 млрд рублей

— Уже в следующем году на территории нового парка семейного отдыха начнется строительство универсального дворца спорта с ледовой ареной, который назовут «Хоккей-Арена». Это будет спортивно-развлекательный комплекс с объектами общественного питания площадью около 5 тыс. кв. м., рассчитанный на 500 зрительных мест, где можно будет заниматься не только хоккеем, но и фигурным катанием. Общий объем инвестиций -составит 1 млрд рублей, — рассказал собравшимся Алексей Логвиненко.