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Posted 28 ноября, 14:14

Published 28 ноября, 14:14

Modified 28 ноября, 14:16

Updated 28 ноября, 14:16

Цены на бензин в Ростовской области приближаются к 78 рублям за литр

Росстат назвал новые цены на топливо в Ростовской области. Какой бензин подорожал?

28 ноября 2024, 14:14
Фото: 1MI. Цены на бензин в Ростовской области приближаются к 78 рублям за литр

Бензин подорожал за неделю в Ростовской области

За прошедшую неделю цены на топливо в Ростовской области продолжали расти, следует из данных, представленных Росстатом.

Так, согласно отчету о потребительских ценах на нефтепродукты с 19 по 25 ноября, автомобильный бензин в Ростовской области в среднем подорожал на 15 копеек до 60,92 рубля. Заметно поднялась средняя стоимость горючего марки АИ-92 — до 54,80 рубля. Это на 29 копеек больше в сравнении с предыдущей неделей.

Усредненная цена бензина АИ-95 достигла ровно 61 рубля, поднявшись на 22 копейки. Дизтопливо подорожало на 33 копейки — до 64,42 рубля.

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Тем временем, бензин марки АИ-98 и выше — подешевел. За неделю его стоимость упала на 36 копеек — до 77,13 рубля.

Добавим, что средние цены на бензин в Ростовской области значительно ниже, чем в ЮФО.

Ранее стало известно, что новые машины в Ростове-на-Дону подорожали почти до трех миллионов рублей.

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