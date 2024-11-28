Росстат назвал новые цены на топливо в Ростовской области. Какой бензин подорожал?

Так, согласно отчету о потребительских ценах на нефтепродукты с 19 по 25 ноября, автомобильный бензин в Ростовской области в среднем подорожал на 15 копеек до 60,92 рубля. Заметно поднялась средняя стоимость горючего марки АИ-92 — до 54,80 рубля. Это на 29 копеек больше в сравнении с предыдущей неделей.