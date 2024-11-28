Росстат назвал новые цены на топливо в Ростовской области. Какой бензин подорожал?

Posted 28 ноября, 14:14
Published 28 ноября, 14:14
Modified 28 ноября, 14:16
Updated 28 ноября, 14:16
Так, согласно отчету о потребительских ценах на нефтепродукты с 19 по 25 ноября, автомобильный бензин в Ростовской области в среднем подорожал на 15 копеек до 60,92 рубля. Заметно поднялась средняя стоимость горючего марки АИ-92 — до 54,80 рубля. Это на 29 копеек больше в сравнении с предыдущей неделей.
Усредненная цена бензина АИ-95 достигла ровно 61 рубля, поднявшись на 22 копейки. Дизтопливо подорожало на 33 копейки — до 64,42 рубля.
Тем временем, бензин марки АИ-98 и выше — подешевел. За неделю его стоимость упала на 36 копеек — до 77,13 рубля.
Добавим, что средние цены на бензин в Ростовской области значительно ниже, чем в ЮФО.
Ранее стало известно, что новые машины в Ростове-на-Дону подорожали почти до трех миллионов рублей.