Ростов-на-Дону рухнул в рейтинге городов России по качеству жизни

Аналитики оценили уровень качества жизни в 50 городах России в 2024 году по ряду критериев, среди которых материальное благополучие горожан, конфликтность общественных отношений, работа образовательных и прочих учреждений, оценка деятельности властей и так далее. Ростов-на-Дону попал в число городов с достаточно высоким качеством жизни, заняв 40 место топа. При этом в 2023 году донская столица красовалась на 23-м месте.