Ростов-на-Дону рухнул в рейтинге городов России по качеству жизни

Posted 28 ноября, 12:14
Published 28 ноября, 12:14
Modified 28 ноября, 12:16
Updated 28 ноября, 12:16
Аналитики оценили уровень качества жизни в 50 городах России в 2024 году по ряду критериев, среди которых материальное благополучие горожан, конфликтность общественных отношений, работа образовательных и прочих учреждений, оценка деятельности властей и так далее. Ростов-на-Дону попал в число городов с достаточно высоким качеством жизни, заняв 40 место топа. При этом в 2023 году донская столица красовалась на 23-м месте.
Самыми значимыми проблемами Ростова-на-Дону стали экология, работа предприятий ЖКХ и образование. Кроме того, болевыми точками города оказались уровень жизни и культура.
Добавим, что рейтинг составлялся на основе результатов социального мониторинга.
Ранее Ростов вошел в число городов РФ с самыми дорожающими новостройками.