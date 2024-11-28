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Posted 28 ноября, 12:14

Published 28 ноября, 12:14

Modified 28 ноября, 12:16

Updated 28 ноября, 12:16

Ростов-на-Дону упал в рейтинге городов России по качеству жизни

Ростов-на-Дону рухнул в рейтинге городов России по качеству жизни

28 ноября 2024, 12:14
Фото: rostovgazeta.ru. Ростов-на-Дону упал в рейтинге городов России по качеству жизни
По итогам 2024 года Ростов-на-Дону занял лишь 40 место в топе российских городов по качеству жизни, упав на 17 позиций. Исследование опубликовал Финансовый университет при правительстве РФ.

Аналитики оценили уровень качества жизни в 50 городах России в 2024 году по ряду критериев, среди которых материальное благополучие горожан, конфликтность общественных отношений, работа образовательных и прочих учреждений, оценка деятельности властей и так далее. Ростов-на-Дону попал в число городов с достаточно высоким качеством жизни, заняв 40 место топа. При этом в 2023 году донская столица красовалась на 23-м месте.

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Самыми значимыми проблемами Ростова-на-Дону стали экология, работа предприятий ЖКХ и образование. Кроме того, болевыми точками города оказались уровень жизни и культура.

Добавим, что рейтинг составлялся на основе результатов социального мониторинга.

Ранее Ростов вошел в число городов РФ с самыми дорожающими новостройками.

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