Ростовская область — в тройке лидеров по реализации стратегии развития казачества

Posted 28 ноября, 15:00
Published 28 ноября, 15:00
Modified 28 ноября, 20:00
Updated 28 ноября, 20:00
Награждение прошло во время IV Всероссийского семинара-совещания «Российское казачество».
Семинар проводится ежегодно. Его идеологами выступают ФАДН России и Всероссийское казачье общество. На площадке мероприятия руководители рабочих групп по делам казачества субъектов РФ, представители региональных органов власти, экспертных и научных сообществ, атаманы войсковых казачьих обществ, а также лидеры казачьих молодежных организаций делятся опытом и обсуждают актуальные вопросы реализации стратегии.
В ходе пленарного заседания с докладом вперед собравшимися выступил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. Он отметил, что работа с казачьими обществами — это постоянный процесс, который требует системного подхода и активности ответственных должностных лиц.
По его словам, одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед российским казачеством, является поступление казаков в мобилизационный людской резерв, а также участие в специальной военной операции.
Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в о время своего доклада пояснил, что сейчас на передовой находится более 250 казачьих атаманов, которые своим примером доказывают, что казаки — опора государства. Он добавил, что среди казаков уже девять Героев России и более четырех тысяч человек, удостоенных государственных наград.
В настоящее время на линии боевого соприкосновения находится 18,5 тысячи казаков. Регионами создано 25 добровольческих казачьих батальонов, а более 42 тысяч уже прошли специальную военную операцию, причем 2,5 тысячи казаков относятся к Всевеликому войску Донскому.
Заместитель главы донского региона, атаман ВВД Сергей Бодряков рассказал, что дончане все чаще принимают решение стать в строй защитников Отечества.
— По примеру своих дедов и прадедов казаки все чаще принимают решение стать в строй защитников Отечества в составе добровольческих казачьих формирований, плечом к плечу с земляками, применяя традиционный принцип формирования казачьих подразделений — односумство, — сказал Сергей Бодряков.
Замгубернатора Ростовской области подчеркнул, что с первых дней специальной военной операции казаки войска мобилизовались и в тылу: за период СВО осуществлено более 200 выездов в зону проведения специальной операции.
— Мы наращиваем объемы гуманитарных конвоев, грузы формируем системно и адресно — по конкретным заявкам командиров, — добавил Сергей Бодряков. — В общей сложности отправлено гуманитарной и материальной помощи на сумму 635 млн рублей. Это продукты питания, экипировка, военно-технические средства, запчасти для автомобилей и многое другое.
Говорили и о моральной поддержке казаков-фронтовиков. Большую роль в этом вопросе играют письма, рисунки детей и обереги, сделанные их руками. Много примеров, когда слова из детских писем вдохновляли взрослых бойцов и поднимали им боевой дух.
— Мы понимаем: если казак на фронте уверен, что его семья поддерживается станичниками, — и воевать ему спокойнее. Поэтому забота о семьях казаков, ушедших на фронт, в приоритете. Зачастую казаки с мест сами предлагают формы и методы поддержки бойцов. Ведь каждый казак на своем месте работает на Победу! — сказал атаман ВВД.
Добавим, что в рамках IV Всероссийского семинара-совещания «Российское казачество» были подведены итоги рейтинга субъектов РФ, участвующих в реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества. Ростовская область по итогу заняла второе место. Диплом руководителю делегации донского края Сергею Бодрякову вручил Игорь Баринов.