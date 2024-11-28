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Posted 28 ноября, 15:00

Published 28 ноября, 15:00

Modified 28 ноября, 20:00

Updated 28 ноября, 20:00

Ростовская область — в тройке лидеров по реализации стратегии развития казачества

Ростовская область — в тройке лидеров по реализации стратегии развития казачества

28 ноября 2024, 15:00
Фото: donland. Ростовская область — в тройке лидеров по реализации стратегии развития казачества
Делегация Всевеликого войска Донского под руководством заместителя губернатора Ростовской области, атамана ВВД Сергея Бодрякова получила диплом федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) за реализацию стратегии госполитики в отношении российского казачества.

Награждение прошло во время IV Всероссийского семинара-совещания «Российское казачество».

Семинар проводится ежегодно. Его идеологами выступают ФАДН России и Всероссийское казачье общество. На площадке мероприятия руководители рабочих групп по делам казачества субъектов РФ, представители региональных органов власти, экспертных и научных сообществ, атаманы войсковых казачьих обществ, а также лидеры казачьих молодежных организаций делятся опытом и обсуждают актуальные вопросы реализации стратегии.

В ходе пленарного заседания с докладом вперед собравшимися выступил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. Он отметил, что работа с казачьими обществами — это постоянный процесс, который требует системного подхода и активности ответственных должностных лиц.

По его словам, одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед российским казачеством, является поступление казаков в мобилизационный людской резерв, а также участие в специальной военной операции.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в о время своего доклада пояснил, что сейчас на передовой находится более 250 казачьих атаманов, которые своим примером доказывают, что казаки — опора государства. Он добавил, что среди казаков уже девять Героев России и более четырех тысяч человек, удостоенных государственных наград.

В настоящее время на линии боевого соприкосновения находится 18,5 тысячи казаков. Регионами создано 25 добровольческих казачьих батальонов, а более 42 тысяч уже прошли специальную военную операцию, причем 2,5 тысячи казаков относятся к Всевеликому войску Донскому.

Заместитель главы донского региона, атаман ВВД Сергей Бодряков рассказал, что дончане все чаще принимают решение стать в строй защитников Отечества.

— По примеру своих дедов и прадедов казаки все чаще принимают решение стать в строй защитников Отечества в составе добровольческих казачьих формирований, плечом к плечу с земляками, применяя традиционный принцип формирования казачьих подразделений — односумство, — сказал Сергей Бодряков.

Замгубернатора Ростовской области подчеркнул, что с первых дней специальной военной операции казаки войска мобилизовались и в тылу: за период СВО осуществлено более 200 выездов в зону проведения специальной операции.

— Мы наращиваем объемы гуманитарных конвоев, грузы формируем системно и адресно — по конкретным заявкам командиров, — добавил Сергей Бодряков. — В общей сложности отправлено гуманитарной и материальной помощи на сумму 635 млн рублей. Это продукты питания, экипировка, военно-технические средства, запчасти для автомобилей и многое другое.

Говорили и о моральной поддержке казаков-фронтовиков. Большую роль в этом вопросе играют письма, рисунки детей и обереги, сделанные их руками. Много примеров, когда слова из детских писем вдохновляли взрослых бойцов и поднимали им боевой дух.

— Мы понимаем: если казак на фронте уверен, что его семья поддерживается станичниками, — и воевать ему спокойнее. Поэтому забота о семьях казаков, ушедших на фронт, в приоритете. Зачастую казаки с мест сами предлагают формы и методы поддержки бойцов. Ведь каждый казак на своем месте работает на Победу! — сказал атаман ВВД.

Добавим, что в рамках IV Всероссийского семинара-совещания «Российское казачество» были подведены итоги рейтинга субъектов РФ, участвующих в реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества. Ростовская область по итогу заняла второе место. Диплом руководителю делегации донского края Сергею Бодрякову вручил Игорь Баринов.

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