Ростовская область — в тройке лидеров по реализации стратегии развития казачества

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в о время своего доклада пояснил, что сейчас на передовой находится более 250 казачьих атаманов, которые своим примером доказывают, что казаки — опора государства. Он добавил, что среди казаков уже девять Героев России и более четырех тысяч человек, удостоенных государственных наград.