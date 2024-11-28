Ростовская таможня изъяла 70 тысяч флаконов для поддельной бытовой химии

При детальном осмотре стало понятно, что на 65 тысячах флаконов для бытовой химии размещены поддельные товарные знаки, сходные с российским брендом. Также был подтвержден факт сходства внешнего вида пяти тысяч белых пластиковых бутылок с синими крышками с упаковкой популярного шампуня зарубежной марки.