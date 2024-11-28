Ростовская таможня изъяла 70 тысяч флаконов для поддельной бытовой химии

Posted 28 ноября, 12:57
Published 28 ноября, 12:57
Modified 28 ноября, 12:59
Updated 28 ноября, 12:59
Организация из Ростова-на-Дону подала в таможню декларацию на ввоз из Узбекистана свыше пяти тонн хозяйственных товаров. При проверке документации выпускающий инспектор Южного ЦЭД выявил у продукции признаки контрафактности.
При детальном осмотре стало понятно, что на 65 тысячах флаконов для бытовой химии размещены поддельные товарные знаки, сходные с российским брендом. Также был подтвержден факт сходства внешнего вида пяти тысяч белых пластиковых бутылок с синими крышками с упаковкой популярного шампуня зарубежной марки.
Подделки перевозились без нужных разрешений правообладателя товарных знаков. Предположительно, флаконы хотели использовать при продаже некачественных косметических средств, которые могли быть потенциально опасными для людей. Всего таможенники изъяли 3,1 тысячи тонны контрафакта.
Добавим, что по фактам незаконного использования товарных знаков были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 14.10 КоАП РФ.
Ранее крупнейшую партию контрабандной техники нашли в магазине Ростова-на-Дону.