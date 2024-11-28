Ростовский ипподром перенесут в Левобережную зону

Posted 28 ноября, 10:06
Published 28 ноября, 10:06
Modified 28 ноября, 10:08
Updated 28 ноября, 10:08
Как пояснили в администрации города, идея о переносе старого комплекса возникла давно и один из инвесторов готов воссоздать этот уникальный исторический городской объект на новом месте. Согласно озвученной информации, ипподром разместится на левом берегу Дона по улице Пойменной вдоль Восточного шоссе. Под него отведут свободный участок площадью 37 га.
По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, важно сохранить этот символ донской столицы более чем с вековой историей.
— Ипподром должен приобрести вторую жизнь и стать новым центром притяжения спортсменов-профессионалов и любителей лошадей. Наше главное требование — это должен быть профессиональный спорткомплекс, разработанный совместно с экспертами конного спорта, — пояснил глава администрации.
Известно, что новый комплекс построят в едином архитектурном стиле и он станет не только новой культурной ценностью нашего города, но и иллюстрацией сохранения его исторического наследия. В настоящее время идет разработка эскизного проекта, а к воплощению этой идеи инвестор приступит уже в следующем году. Стоимость воссоздания ростовского ипподрома на Левобережье составит более 4,5 млрд рублей.
Алексей Логвиненко подчеркнул, что перед инвестором поставлено условие — пока не будут начаты работы по строительству нового ипподрома, он не сможет приступить к воплощению своей второй задумки — возведению на месте старого ипподрома на улице Малюгиной многофункционального жилого комплекса, концепцию которого также представили на Совете по инвестициям.
Новый ЖК, который появится на улице Малюгиной будет состоять из многоквартирных домов, ТРЦ, офисных зданий, культурных и спортивных объектов, двух детсадов, школы, подземной парковки. Кроме того, инвестор сохранит исторический павильон ипподрома. Здесь планируют разместить хобби-рум, кафе, магазин, выставочную экспозицию и креативное пространство для детей.
На заседании добавили, что данный проект рассчитан до 2032 года, а объем инвестиций составит более 50 млрд рублей.