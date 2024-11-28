Ростовский ипподром перенесут в Левобережную зону

Известно, что новый комплекс построят в едином архитектурном стиле и он станет не только новой культурной ценностью нашего города, но и иллюстрацией сохранения его исторического наследия. В настоящее время идет разработка эскизного проекта, а к воплощению этой идеи инвестор приступит уже в следующем году. Стоимость воссоздания ростовского ипподрома на Левобережье составит более 4,5 млрд рублей.