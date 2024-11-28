«Сами себе цари»: почему жители Ростова недовольны работой «ТНС-Энерго»

Люди пишут, что вынуждены часто по несколько дней сидеть без электричества из-за сгоревших счётчиков. «ТНС-Энерго Ростов-на-Дону», по словам горожан, платно меняет счётчики от двух до семи дней. Если выбрать эту же услугу бесплатно, то срок ожидания вообще неизвестен.