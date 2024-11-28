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Posted 28 ноября, 11:03

Published 28 ноября, 11:03

Modified 28 ноября, 11:05

Updated 28 ноября, 11:05

«Сами себе цари»: почему жители Ростова не довольны работой «ТНС-Энерго»

«Сами себе цари»: почему жители Ростова недовольны работой «ТНС-Энерго»

28 ноября 2024, 11:03
Фото: rostovgazeta.ru. «Сами себе цари»: почему жители Ростова не довольны работой «ТНС-Энерго»
Многие ростовчане жалуются, что «ТНС-Энерго Ростов-на-Дону» якобы безосновательно взымает с них деньги и затягивает с выполнением работ, о проблемах жители рассказывают в соцсетях.

Люди пишут, что вынуждены часто по несколько дней сидеть без электричества из-за сгоревших счётчиков. «ТНС-Энерго Ростов-на-Дону», по словам горожан, платно меняет счётчики от двух до семи дней. Если выбрать эту же услугу бесплатно, то срок ожидания вообще неизвестен.

«В квартире из-за скачков напряжения сгорел счётчик. Прибор учёта имеет право заменить только „ТНС-Энерго“. У них время замены составляет от двух до семи дней — это на коммерческой основе. А бесплатно неизвестно, сколько надо ждать. В квартире живёт пожилой человек», — пишет ростовчанка Елена, проживающая на Советской улице.
«Сами себе цари. Когда хотят, тогда и меняют счётчик. А как все эти дни без электричества жить?» — пишет другая ростовчанка по имени Ирина.
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Также ростовчане жалуются на частые перебои со светом.. Фото: 1MI

Ещё одна распространённая жалоба — плохая работа диспетчеров. Люди пишут, что иногда не могут связаться с сотрудниками «ТНС-Энерго» из-за неработающих телефонов связи или отсутствия ответа по ним.

Власти Ростова и сам поставщик электроэнергии указывают, что связаться и рассказать о проблемах с электроснабжением можно по номеру единого контактного центра: 8 (863) 286 86 80. Также ответы на самые частые вопросы потребителей можно найти на сайте «ТНС-Энерго Ростов-на-Дону».

Отметим, что сообщения в социальных сетях могут не отражать реальной ситуации, на которые жалуются ростовчане.

Ранее сообщалось, что с ТСЖ в Ростове массово расторгают договоры на поставку электроэнергии.

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