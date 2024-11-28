Самолёт ростовской авиакомпании не смог вылететь из-за поломки двигателя

«Суперджет» должен был отправиться из Саранска в Санкт-Петербург, но не может вылететь уже несколько часов. Внутри самолёта находятся 94 пассажира. По предварительным данным, сложности с отправлением рейса связаны с поломкой двигателя. Экипаж не может его завести.