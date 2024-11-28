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Posted 28 ноября, 15:43

Published 28 ноября, 15:43

Modified 28 ноября, 15:45

Updated 28 ноября, 15:45

«Суперджет» ростовской авиакомпании «Азимут» не может вылететь из аэропорта Саранска из-за поломки двигателя

Самолёт ростовской авиакомпании не смог вылететь из-за поломки двигателя

28 ноября 2024, 15:43
Фото: 1MI. «Суперджет» ростовской авиакомпании «Азимут» не может вылететь из аэропорта Саранска из-за поломки двигателя
«Суперджет» ростовской авиакомпании «Азимут» не может вылететь из аэропорта Саранска из-за поломки двигателя, сообщает Baza.

«Суперджет» должен был отправиться из Саранска в Санкт-Петербург, но не может вылететь уже несколько часов. Внутри самолёта находятся 94 пассажира. По предварительным данным, сложности с отправлением рейса связаны с поломкой двигателя. Экипаж не может его завести.

По словам пассажиров, к «Суперджету» пригнали технику, но пока никаких подвижек нет. Люди жалуются, что в салоне очень душно, не спасают даже работающие кондиционеры.

Сама авиакомпания «Азимут» пока не дала официальных комментариев относительно причин поломки и времени возобновления рейса.

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Это уже не первый инцидент, связанный с «Азимутом». 24 ноября у самолёта, летевшего из Сочи в Анталью, загорелся двигатель. К счастью, пассажиров спасли. Днём позже ещё один «Суперджет» совершил аварийную посадку в Красноярске. Обошлось без пострадавших.

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