Синоптик Назарова сообщила о морозах до -19 в Ростовской области в декабре

Posted 28 ноября, 16:35
Published 28 ноября, 16:35
Modified 28 ноября, 16:37
Updated 28 ноября, 16:37
По данным синоптиков, начало декабря в регионе выдастся тёплым и дождливым. Также возможен туман. Температура воздуха по ночам составит -2 — +3 градуса, в отдельные дни будет холодать до -8 градусов. Днём ожидается 0 — +6 градусов.
Серьёзные холода придут в область после десятого числа. Стоит ждать дождей, мокрый снег и снег. Температура воздуха днём составит около 0 — -5 градусов, при прояснениях — -13 градусов. Днём стоит ждать температуру от -3 — +4 градусов.
«Температура в декабре будет около или ниже нормы. Количество осадков — около или меньше нормы», — приводит слова Назаровой «КП — Ростов-на-Дону»,
Последняя декада декабря будет по-настоящему холодной и снежной. Температура воздуха днём составит -1 — -6 градусов, а вечером — -4 — -9 градусов, а в отдельные дни столбики термометров опустятся до -14 — -19 градусов.