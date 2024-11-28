Синоптик Назарова сообщила о морозах до -19 в Ростовской области в декабре

По данным синоптиков, начало декабря в регионе выдастся тёплым и дождливым. Также возможен туман. Температура воздуха по ночам составит -2 — +3 градуса, в отдельные дни будет холодать до -8 градусов. Днём ожидается 0 — +6 градусов.