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Posted 28 ноября, 16:35

Published 28 ноября, 16:35

Modified 28 ноября, 16:37

Updated 28 ноября, 16:37

Снегопады и сильные морозы прогнозируются в Ростовской области в декабре

Синоптик Назарова сообщила о морозах до -19 в Ростовской области в декабре

28 ноября 2024, 16:35
Фото: 1MI. Снегопады и сильные морозы прогнозируются в Ростовской области в декабре
Снегопады и сильные морозы прогнозируются в Ростовской области в декабре, сообщила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

По данным синоптиков, начало декабря в регионе выдастся тёплым и дождливым. Также возможен туман. Температура воздуха по ночам составит -2 — +3 градуса, в отдельные дни будет холодать до -8 градусов. Днём ожидается 0 — +6 градусов.

Серьёзные холода придут в область после десятого числа. Стоит ждать дождей, мокрый снег и снег. Температура воздуха днём составит около 0 — -5 градусов, при прояснениях — -13 градусов. Днём стоит ждать температуру от -3 — +4 градусов.

«Температура в декабре будет около или ниже нормы. Количество осадков — около или меньше нормы», — приводит слова Назаровой «КП — Ростов-на-Дону»,

Последняя декада декабря будет по-настоящему холодной и снежной. Температура воздуха днём составит -1 — -6 градусов, а вечером — -4 — -9 градусов, а в отдельные дни столбики термометров опустятся до -14 — -19 градусов.

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Ранее синоптики подготовили прогноз погоды на всю зиму в Ростове.

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