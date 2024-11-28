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Posted 28 ноября, 14:16

Published 28 ноября, 14:16

Modified 28 ноября, 14:18

Updated 28 ноября, 14:18

Пробка сковала Ворошиловский проспект в Ростове из-за поломанного троллейбуса

Сломанный троллейбус парализовал движение в центре Ростова

28 ноября 2024, 14:16
Фото: rostovgazeta.ru. Пробка сковала Ворошиловский проспект в Ростове из-за поломанного троллейбуса
Движение по Ворошиловскому проспекту в Ростове-на-Дону затруднено из-за дорожного происшествия, сообщают «Яндекс Карты».

Троллейбус сломался на пересечении Ворошиловского и Красноармейской. Он встал буквально посреди дороги и перекрыл проезд во все четыре стороны, затруднив движение по проспекту.

Ворошиловский скован пробкой практически на всём своём протяжении и в обе стороны: от улицы Седова до кольца на площади Гагарина. К настоящему часу дорожную ситуацию в городе оценивают на шесть баллов из десяти.

Водителям рекомендуют учесть сложности в центре города, чтобы заранее спланировать маршрут.

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