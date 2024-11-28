Сломанный троллейбус парализовал движение в центре Ростова

Posted 28 ноября, 14:16
Published 28 ноября, 14:16
Modified 28 ноября, 14:18
Updated 28 ноября, 14:18
Троллейбус сломался на пересечении Ворошиловского и Красноармейской. Он встал буквально посреди дороги и перекрыл проезд во все четыре стороны, затруднив движение по проспекту.
Ворошиловский скован пробкой практически на всём своём протяжении и в обе стороны: от улицы Седова до кольца на площади Гагарина. К настоящему часу дорожную ситуацию в городе оценивают на шесть баллов из десяти.
Водителям рекомендуют учесть сложности в центре города, чтобы заранее спланировать маршрут.