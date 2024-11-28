Сроки капремонта больниц могут массово сорвать в Ростовской области

Posted 28 ноября, 13:47
Published 28 ноября, 13:47
Modified 28 ноября, 16:03
Updated 28 ноября, 16:03
Глава региона заявил, что видит жалобы жителей на систему здравоохранения в регионе. Эта же тема поднималась на заседании Совета при полпреде Президента РФ в ЮФО. Там привели статистику, согласно которой лишь 49% жителей Ростовской области удовлетворены качеством медпомощи.
«Под угрозой сроки капремонтов ряда объектов, есть простои тяжелого медоборудования. Плюс общая для всех регионов проблема кадрового голода», — говорит Юрий Слюсарь.
Проблему дефицита врачей власти собираются решать увеличением оплаты труда медработников. Для остальных проблем чиновники обещают «искать системные решения».