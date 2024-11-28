Сроки капремонта больниц могут массово сорвать в Ростовской области

Глава региона заявил, что видит жалобы жителей на систему здравоохранения в регионе. Эта же тема поднималась на заседании Совета при полпреде Президента РФ в ЮФО. Там привели статистику, согласно которой лишь 49% жителей Ростовской области удовлетворены качеством медпомощи.