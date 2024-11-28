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Posted 28 ноября, 13:47

Published 28 ноября, 13:47

Modified 28 ноября, 16:03

Updated 28 ноября, 16:03

Сроки капремонта больниц рискуют быть сорваны в Ростовской области

Сроки капремонта больниц могут массово сорвать в Ростовской области

28 ноября 2024, 13:47
Фото: donland.ru. Сроки капремонта больниц рискуют быть сорваны в Ростовской области

Юрий Слюсарь заявил о нерешаемых проблемах в здравоохранении Ростовской области

Под угрозой оказались сроки капремонтов ряда медучреждений в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Глава региона заявил, что видит жалобы жителей на систему здравоохранения в регионе. Эта же тема поднималась на заседании Совета при полпреде Президента РФ в ЮФО. Там привели статистику, согласно которой лишь 49% жителей Ростовской области удовлетворены качеством медпомощи.

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«Под угрозой сроки капремонтов ряда объектов, есть простои тяжелого медоборудования. Плюс общая для всех регионов проблема кадрового голода», — говорит Юрий Слюсарь.

Проблему дефицита врачей власти собираются решать увеличением оплаты труда медработников. Для остальных проблем чиновники обещают «искать системные решения».

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