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Posted 28 ноября, 19:18

Published 28 ноября, 19:18

Modified 28 ноября, 19:21

Updated 28 ноября, 19:21

Сливочное масло за месяц подорожало на 30 рублей в Ростовской области

Стало известно, где купить самое дешевое сливочное масло в Ростовской области

28 ноября 2024, 19:18
Фото: Изображение Midjourney. Сливочное масло за месяц подорожало на 30 рублей в Ростовской области

Сливочное масло за месяц подорожало на 30 рублей в Ростовской области

Цены на продукты продолжают стремительно расти. За месяц стоимость большинства товаров условной корзины подскочила на 3-4 рублей. А сливочное масло выросло в цене сразу на 33 рубля. RostovGazeta узнала, где его купить дешевле всего в Ростовской области.

Средняя цена сливочного масла в начале ноября составляла порядка 963 рублей. Месяц еще не закончился, но стоимость уже взлетела на 3,3%. По данным Ростовстата на 25 число, этот продукт продают на Дону по 996 рублей за килограмм (на 33 рубля больше).

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Лидером по стоимости остается Сальск. Там за масло попросят 1066 рублей за кило, хотя в начале ноября можно было найти и за 1033 рубля. В среднем ценовом сегменте остаются города Шахты (1027 рублей), Таганрог (997 рублей) и Миллерово (989 рублей).

Если месяц назад самое дешевое сливочное масло было в Волгодонске (943 рубля за килограмм), то теперь — Ростов-на-Дону (976 рублей). В случае с первым ценники повысили до 975 рубле. С чем связано замедление роста стоимости масла в донской столице, не уточняется. Однако за четыре недели сливочный продукт подорожал в Ростове на 23 рубля (было — 953), а в Волгодонске — сразу на 33.

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#Евгения Волкова#Экономика#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Дон#Сливочное масло#Продукты питания
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