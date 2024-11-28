Стало известно, где купить самое дешевое сливочное масло в Ростовской области

Posted 28 ноября, 19:18
Published 28 ноября, 19:18
Modified 28 ноября, 19:21
Updated 28 ноября, 19:21
Средняя цена сливочного масла в начале ноября составляла порядка 963 рублей. Месяц еще не закончился, но стоимость уже взлетела на 3,3%. По данным Ростовстата на 25 число, этот продукт продают на Дону по 996 рублей за килограмм (на 33 рубля больше).
Лидером по стоимости остается Сальск. Там за масло попросят 1066 рублей за кило, хотя в начале ноября можно было найти и за 1033 рубля. В среднем ценовом сегменте остаются города Шахты (1027 рублей), Таганрог (997 рублей) и Миллерово (989 рублей).
Если месяц назад самое дешевое сливочное масло было в Волгодонске (943 рубля за килограмм), то теперь — Ростов-на-Дону (976 рублей). В случае с первым ценники повысили до 975 рубле. С чем связано замедление роста стоимости масла в донской столице, не уточняется. Однако за четыре недели сливочный продукт подорожал в Ростове на 23 рубля (было — 953), а в Волгодонске — сразу на 33.