Стало известно, где купить самое дешевое сливочное масло в Ростовской области

Если месяц назад самое дешевое сливочное масло было в Волгодонске (943 рубля за килограмм), то теперь — Ростов-на-Дону (976 рублей). В случае с первым ценники повысили до 975 рубле. С чем связано замедление роста стоимости масла в донской столице, не уточняется. Однако за четыре недели сливочный продукт подорожал в Ростове на 23 рубля (было — 953), а в Волгодонске — сразу на 33.