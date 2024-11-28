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Posted 28 ноября, 07:57

Published 28 ноября, 07:57

Modified 28 ноября, 07:59

Updated 28 ноября, 07:59

Стало известно, какие убежища предпочитают жители Ростовской области

Стало известно, какие убежища чаще строят в Ростовской области

28 ноября 2024, 07:57
Фото: Pxhere. Стало известно, какие убежища предпочитают жители Ростовской области

Строитель рассказал, какие убежища возводят чаще жители Ростовской области

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Эксклюзив
В убежищах жители региона ценят многофункциональность, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский специалист по строительству бункеров Леонид Синельников.

По словам строителя частных укрепленных сооружений из Ростовской области Леонида Синельникова, дончане наиболее часто выбирают бункеры двойного назначения.

«Однозначно самые непопулярные бункеры — это полноценные убежища, полностью автономные. Они и самые дорогие и трудные в постройке», -отмечает эксперт.
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Большей популярностью пользуются укрепленные погреба. Их строительство стоит не дороже 1,5 млн рублей и занимает не более трех месяцев.

«Плюс таких убежищ в том, что они востребованы всегда. Там хранят продукты, инструмент. Функция укрепления в этом случае является даже дополнительной», — говорит Леонид Синельников.

Ранее RostovGazeta писала о том, что интерактивная карта укрытий появилась в Ростове-на-Дону.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Укрытия#Ростов
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