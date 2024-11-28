Стало известно, какие убежища чаще строят в Ростовской области

Posted 28 ноября, 07:57
Published 28 ноября, 07:57
Modified 28 ноября, 07:59
Updated 28 ноября, 07:59
По словам строителя частных укрепленных сооружений из Ростовской области Леонида Синельникова, дончане наиболее часто выбирают бункеры двойного назначения.
«Однозначно самые непопулярные бункеры — это полноценные убежища, полностью автономные. Они и самые дорогие и трудные в постройке», -отмечает эксперт.
Большей популярностью пользуются укрепленные погреба. Их строительство стоит не дороже 1,5 млн рублей и занимает не более трех месяцев.
«Плюс таких убежищ в том, что они востребованы всегда. Там хранят продукты, инструмент. Функция укрепления в этом случае является даже дополнительной», — говорит Леонид Синельников.
Ранее RostovGazeta писала о том, что интерактивная карта укрытий появилась в Ростове-на-Дону.