Стало известно, когда отпуск для ростовчан будет самым выгодным

Posted 28 ноября, 08:20
Published 28 ноября, 08:20
Modified 28 ноября, 08:22
Updated 28 ноября, 08:22
По словам главного бухгалтера Натальи Рыбинцевой, наиболее выгодное время для отпуска можно рассчитать по количеству выходных и рабочих дней в месяце.
«Лучше всего отпуска планировать на февраль, март, апрель, июль, август, сентябрь или октябрь. В эти месяцы наибольшее количество рабочих дней, а значит и „стоят“ они дешевле», — говорит Наталья Рыбинцева.
Как правильно просчитать выгодное время для отпуска RostovGazeta рассказала здесь.