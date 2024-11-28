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Posted 28 ноября, 08:20

Published 28 ноября, 08:20

Modified 28 ноября, 08:22

Updated 28 ноября, 08:22

Стало известно, когда отпуск для ростовчан будет самым выгодным

Стало известно, когда отпуск для ростовчан будет самым выгодным

28 ноября 2024, 08:20
Фото: 1MI. Стало известно, когда отпуск для ростовчан будет самым выгодным

Бухгалтер из Ростова рассказала, когда выгоднее брать отпуск в 2025 году

В некоторые месяцы на отпуске можно даже заработать, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский главный бухгалтер одного из трудовых предприятий региона Наталья Рыбинцева.

По словам главного бухгалтера Натальи Рыбинцевой, наиболее выгодное время для отпуска можно рассчитать по количеству выходных и рабочих дней в месяце.

«Лучше всего отпуска планировать на февраль, март, апрель, июль, август, сентябрь или октябрь. В эти месяцы наибольшее количество рабочих дней, а значит и „стоят“ они дешевле», — говорит Наталья Рыбинцева.

Как правильно просчитать выгодное время для отпуска RostovGazeta рассказала здесь.

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#Анна Ивченко#Общество#Отпуск#Отпуска
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