rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 15:01

Published 28 ноября, 15:01

Modified 28 ноября, 15:03

Updated 28 ноября, 15:03

Стало известно, сколько денег потратили на ремонт дорог в 2024

Стало известно, сколько денег потратили на ремонт дорог в Ростовской области в 2024-м

28 ноября 2024, 15:01
Фото: donland.ru. Стало известно, сколько денег потратили на ремонт дорог в 2024

На ремонт дорог в Ростовской области потратили 23 миллиарда рублей

С начала года в Ростовской области было отремонтировано 788 километров дорог. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области.

На Дону подвели предварительные итоги дорожного сезона. В этом году отремонтировали 476 дорожных участков длиной 788 километров. Всего на эти цели было выделено более 23 миллиардов рублей.

Как рассказала первый заместитель министра транспорта области Инна Володина, в этом сезоне особое внимание уделили дорогам местного значения. На ремонт 368 дорожных участков длиной 465 километров было выделено более десятка миллиардов рублей.

Володина объяснила, что в первую очередь были отремонтированы дороги, которые ведут к социально важным объектам. Также учитывались просьбы людей, которые просили провести ремонт определённых дорожных участков.

Слюсарь потребовал нестандартных решений транспортных проблем в Ростове
Узнать подробнее

Ранее эксперт в области дорожного строительства в Ростовской области рассказал корреспонденту RostovGazeta , кто и как в Ростовской области контролирует качество дорог.

Читайте также:
Ворошиловский проспект сковала пробка из-за матча «Ростова» и «Спартака»Два ДТП парализовали движение на Восточном шоссе под Ростовом-на-ДонуМинтрансом Ростовской области временно руководит замминистра Инна Володина
#Светлана Саранча#Ростовская область#Транспорт#Ремонт#Последние новости Ростова на сегодня#Дороги#Министерство транспорта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика