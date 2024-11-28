Стало известно, сколько денег потратили на ремонт дорог в Ростовской области в 2024-м

Posted 28 ноября, 15:01
Published 28 ноября, 15:01
Modified 28 ноября, 15:03
Updated 28 ноября, 15:03
На Дону подвели предварительные итоги дорожного сезона. В этом году отремонтировали 476 дорожных участков длиной 788 километров. Всего на эти цели было выделено более 23 миллиардов рублей.
Как рассказала первый заместитель министра транспорта области Инна Володина, в этом сезоне особое внимание уделили дорогам местного значения. На ремонт 368 дорожных участков длиной 465 километров было выделено более десятка миллиардов рублей.
Володина объяснила, что в первую очередь были отремонтированы дороги, которые ведут к социально важным объектам. Также учитывались просьбы людей, которые просили провести ремонт определённых дорожных участков.
Ранее эксперт в области дорожного строительства в Ростовской области рассказал корреспонденту RostovGazeta , кто и как в Ростовской области контролирует качество дорог.