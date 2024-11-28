Т2 проведет кейс-чемпионат для студентов ДГТУ

Posted 28 ноября, 10:35
Published 28 ноября, 10:35
Modified 28 ноября, 10:37
Updated 28 ноября, 10:37
Сумма призового фонда составит 300 000 рублей.
Оператор Т2, как социально ответственная компания, реализует различные общественные проекты, в том числе, в сфере образования. Для студентов ДГТУ компания организовала кейс-чемпионат, направленный на разработку проектов в социальной, туристической и природоохранной сферах с применением цифровых технологий.
Турнир пройдет с 4 по 6 декабря 2024 года: первый день будет посвящен очным тренингам, второй — проработке кейсов, третий — защите проектов. Стать участником чемпионата может любой студент бакалавриата, специалитета и магистратуры очной формы обучения, независимо от специализации и курса обучения.
Учащимся, подавшим заявки на участие в чемпионате, необходимо выбрать для реализации одну из трех тем на основе реальных проектов Т2: «Цифровые сервисы для экологии», «Цифровые сервисы для туризма, „Цифровые сервисы для социальной сферы“. Регистрация продлится до 3 декабря 2024 года.
По итогам сбора заявок студентов разделят на команды. Группы должны будут разработать кейсы на базе выбранных тем и проработать стратегию их развития: проанализировать рынок и конкурентов, оценить пути развития и продумать план digital-продвижения продукта. Также в задачи конкурсантов входит разработка финансового плана и дорожной карты вывода проекта на рынок. Каждая команда получит куратора в лице сотрудника Т2, который будет сопровождать студентов в процессе подготовки кейсов.
Свои работы участники чемпионата презентуют экспертному совету, в состав которого войдут представители Т2 и ДГТУ. Три команды, которые предложат наиболее эффективные способы решения кейсов, получат денежные поощрения от оператора. Общая сумма призового фонда составит 300 тысяч рублей.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:
«T2 продолжительно и успешно сотрудничает с образовательными учреждениями высшего и среднего звена, и проект для студентов Донского государственного технического университета — еще один пример эффективного взаимодействия бизнеса и сферы образования. Мы выбрали формат кейс-чемпионата неслучайно: за счет ускоренного метода проведения и большого объема решаемых задач, участники турнира смогут реализовать свои умения, применив не только знания, но и креативное мышление. Разработка бизнес-кейсов на основе реально существующих проектов компании позволит студентам развить практические навыки, которые пригодятся им в будущем, в том числе — при устройстве на работу».
Бесарион Месхи, ректор Донского государственного технического университета:
«Сотрудничество ДГТУ с крупными компаниями в проведении различных образовательных мероприятий положительно сказывается на общем уровне подготовки наших студентов. Участие в таких проектах позволяет учащимся получать реальные навыки работы над бизнес-проектами еще в процессе обучения, что выгодно выделяет их на фоне молодых специалистов. Совместная работа с Т2 над кейс-чемпионатом способствует не только раскрытию инновационного потенциала талантливых студентов, но и внедрению практических инструментов в сферу образования».