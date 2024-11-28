Т2 проведет кейс-чемпионат для студентов ДГТУ

«T2 продолжительно и успешно сотрудничает с образовательными учреждениями высшего и среднего звена, и проект для студентов Донского государственного технического университета — еще один пример эффективного взаимодействия бизнеса и сферы образования. Мы выбрали формат кейс-чемпионата неслучайно: за счет ускоренного метода проведения и большого объема решаемых задач, участники турнира смогут реализовать свои умения, применив не только знания, но и креативное мышление. Разработка бизнес-кейсов на основе реально существующих проектов компании позволит студентам развить практические навыки, которые пригодятся им в будущем, в том числе — при устройстве на работу».