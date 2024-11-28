Теплоход протаранил ворота гидроузла в Ростовской области

Автор поста утверждает, что теплоход выполнял рейс Кавказ-Татьянка. Однако по данным карты судов онлайн, капитан направлялся в Волгоград. Примерно 10 дней назад теплоход был в Ростове-на-Дону, а последнее обновление местоположения датируется 28 ноября — в районе поселка 3-я Татьянка у реки Волга.