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Posted 28 ноября, 09:59

Published 28 ноября, 09:59

Modified 28 ноября, 10:11

Updated 28 ноября, 10:11

Теплоход протаранил ворота гидроузла в Ростовской области

Теплоход протаранил ворота гидроузла в Ростовской области

28 ноября 2024, 09:59
Фото: Pxhere. Теплоход протаранил ворота гидроузла в Ростовской области
В Ростовской области теплоход «Николай Анищенков» протаранил ворота гидроузла в реке Дон. Как сообщает telegram-канал «Че по Ростову» со ссылкой на очевидцев, ЧП случилось при заходе в камеру Николаевского гидроузла в Константиновском районе.

Инцидент произошел 20 ноября, но известно о нем стало только неделю спустя. Около 17:30 «Николай Анищенков» повредил нижние ворота, задев носовой частью правый диск.

Автор поста утверждает, что теплоход выполнял рейс Кавказ-Татьянка. Однако по данным карты судов онлайн, капитан направлялся в Волгоград. Примерно 10 дней назад теплоход был в Ростове-на-Дону, а последнее обновление местоположения датируется 28 ноября — в районе поселка 3-я Татьянка у реки Волга.

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Видео: Тг «Че по Ростову».

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

«Николай Анищенков» построили год назад в Нижнем Новгороде (ноябрь 2023-го). Однако судно числится в порту Санкт-Петербурга. В длину теплоход превышает 140 метров, а в ширину достигает почти 17.

Ранее стало известно о трупе капитана-механика, найденном в каюте круизного теплохода.

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