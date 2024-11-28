Теплоход протаранил ворота гидроузла в Ростовской области

Posted 28 ноября, 09:59
Published 28 ноября, 09:59
Modified 28 ноября, 10:11
Updated 28 ноября, 10:11
Инцидент произошел 20 ноября, но известно о нем стало только неделю спустя. Около 17:30 «Николай Анищенков» повредил нижние ворота, задев носовой частью правый диск.
Автор поста утверждает, что теплоход выполнял рейс Кавказ-Татьянка. Однако по данным карты судов онлайн, капитан направлялся в Волгоград. Примерно 10 дней назад теплоход был в Ростове-на-Дону, а последнее обновление местоположения датируется 28 ноября — в районе поселка 3-я Татьянка у реки Волга.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.
«Николай Анищенков» построили год назад в Нижнем Новгороде (ноябрь 2023-го). Однако судно числится в порту Санкт-Петербурга. В длину теплоход превышает 140 метров, а в ширину достигает почти 17.
Ранее стало известно о трупе капитана-механика, найденном в каюте круизного теплохода.