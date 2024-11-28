Тренер ФК «Спартак» разбил стекло на скамейке запасных в матче с «Ростовом»

Posted 28 ноября, 05:28
Published 28 ноября, 05:28
Modified 28 ноября, 05:48
Updated 28 ноября, 05:48
Матч состоялся 27 ноября на домашней арене «желто-синих». Победные два очка хозяева поля забили еще в первом тайме. Во втором гости смогли приблизиться на одно очко, но не успели сравнять счет. Игра завершилась со счетом 2:1.
Как позже выяснилось, сербского тренера в какой-то момент захватили эмоции. Станкович пробил заграждение на скамейке запасных, а после матча, успокоившись, извинился. По информации Life, наставник москвичей заявил, что готов частично оплатить разбитое стекло.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что Валерий Карпин хочет уйти на пенсию.