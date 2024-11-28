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Posted 28 ноября, 05:28

Published 28 ноября, 05:28

Modified 28 ноября, 05:48

Updated 28 ноября, 05:48

Тренер ФК «Спартак» разбил стекло на скамейке запасных в матче с «Ростовом»

Тренер ФК «Спартак» разбил стекло на скамейке запасных в матче с «Ростовом»

28 ноября 2024, 05:28
Фото: Николай Викулов. Тренер ФК «Спартак» разбил стекло на скамейке запасных в матче с «Ростовом»
Главный тренер столичного футбольного клуба «Спартак» во время матча с «Ростовом» разбил стекло на скамейке запасных. Деян Станкович не сдержал эмоций на игре, в которой уступила команда из Москвы.

Матч состоялся 27 ноября на домашней арене «желто-синих». Победные два очка хозяева поля забили еще в первом тайме. Во втором гости смогли приблизиться на одно очко, но не успели сравнять счет. Игра завершилась со счетом 2:1.

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Как позже выяснилось, сербского тренера в какой-то момент захватили эмоции. Станкович пробил заграждение на скамейке запасных, а после матча, успокоившись, извинился. По информации Life, наставник москвичей заявил, что готов частично оплатить разбитое стекло.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что Валерий Карпин хочет уйти на пенсию.

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