В магазине Нижнего Новгорода продавали гумпомощь для бойцов СВО из Новошахтинска

«У нас весь магазин этими сетями отделан. Мы берем просто везде, где продают. Она (сеть) вышла на рынок продаж и если бы не я, то кто-нибудь другой ее приобрел. Вот и все. Я сам гуманитаркой занимаюсь, вожу пацанам. Сетка не должна была сюда попасть», — поделился директор магазина.