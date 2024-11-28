В магазине Нижнего Новгорода продавали гумпомощь для бойцов СВО из Новошахтинска

Posted 28 ноября, 09:09
Published 28 ноября, 09:09
Modified 28 ноября, 09:11
Updated 28 ноября, 09:11
По информации СМИ, в нижегородском коммерческом магазине нашли маскировочные сети, связанные школьниками из Ростовской области. Кроме того, ребята собрали сладкости, написали письма и приложили их к изделиям, которые должны были передать бойцам на СВО. Но вместо бойцов, гуманитарная помощь якобы попала к местному жителю, который приобрел масксети для использования в повседневной жизни.
Канал попытался разобраться, как гумпомощь от детей из Новошахтинска могла попасть в магазины. Директор торговой точки рассказал, что не знал, что находится внутри сетей, так как не разворачивал их при покупке. Мужчина отметил, что товары он приобрел, дескать, с известного сайта объявлений.
«У нас весь магазин этими сетями отделан. Мы берем просто везде, где продают. Она (сеть) вышла на рынок продаж и если бы не я, то кто-нибудь другой ее приобрел. Вот и все. Я сам гуманитаркой занимаюсь, вожу пацанам. Сетка не должна была сюда попасть», — поделился директор магазина.
Добавим, что руководитель координационного центра поддержки военнослужащих и их семей Нижегородской области Татьяна Дружинина рассказала каналу, что подобная ситуация в регионе произошла впервые.
Официальной информации о происшествии не поступало. Журналисты направили запрос в региональное МВД о возможном проведении проверки обстоятельств инцидента. На момент публикации ответ не дали.
Ранее подросток в Ростовской области пытался поджечь пункт гуманитарной помощи.