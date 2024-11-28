В ростовской аптеке пускают погреться за 30 рублей

Posted 28 ноября, 07:06
Published 28 ноября, 07:06
Modified 28 ноября, 07:08
Updated 28 ноября, 07:08
Речь идет об аптеке на проспекте Королева. Вероятно, лекарства там не пользуются спросом, раз владельцы перешли на уровень общественного места. Так недалеко и до предоставления уборных за отдельную плату.
— Это шутка? — удивляются подписчики telegram-канала «Ростов Вкурсе», где появилось фото объявления.
— Это цена за час/день/месяц? Они с этого дохода налоги платят? — интересуются другие.
— Даже за лекарством туда не пойду, — возмущаются некоторые.
Ранее жители Ростовской области негодовали из-за повышения тарифов ЖКУ.