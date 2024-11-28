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Posted 28 ноября, 07:06

Published 28 ноября, 07:06

Modified 28 ноября, 07:08

Updated 28 ноября, 07:08

В ростовской аптеке пускают погреться за 30 рублей во время непогоды

В ростовской аптеке пускают погреться за 30 рублей

28 ноября 2024, 07:06
Фото: rostovgazeta.ru. В ростовской аптеке пускают погреться за 30 рублей во время непогоды
В Ростове на Северном предприимчивые сотрудники аптеки решили подзаработать на непогоде. Зайти погреться или спрятаться от дождя разрешают только при оплате 30 рублей.

Речь идет об аптеке на проспекте Королева. Вероятно, лекарства там не пользуются спросом, раз владельцы перешли на уровень общественного места. Так недалеко и до предоставления уборных за отдельную плату.

— Это шутка? — удивляются подписчики telegram-канала «Ростов Вкурсе», где появилось фото объявления.
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— Это цена за час/день/месяц? Они с этого дохода налоги платят? — интересуются другие.
— Даже за лекарством туда не пойду, — возмущаются некоторые.

Ранее жители Ростовской области негодовали из-за повышения тарифов ЖКУ.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Непогода#Аптека
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