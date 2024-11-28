В Ростовской области арестовали подозреваемого в изнасиловании школьницы

Posted 28 ноября, 13:19
Published 28 ноября, 13:19
Modified 28 ноября, 13:22
Updated 28 ноября, 13:22
Неклиновский межрайонный следственный отдел расследует уголовное дело, связанное с надругательством над 13-летней девочкой. По информации следствия, в сентябре 2023 года житель Неклиновского района, который был знаком с семьей пострадавшей, изнасиловал ребенка. Поначалу она никому не говорила о случившемся, так как боялась угроз со стороны мужчины. Однако после того, как мама девочки обратилась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело, и подозреваемый был объявлен в розыск.
Недавно он был задержан. Мужчине избрали меру наказания в виде заключения под стражу. Сейчас следствие выясняет все детали произошедшего.
Ранее мужчину, который подозревался в попытке изнасилования 14-летней девочки, отправили в СИЗО. Об этом — в материале RostovGazeta.