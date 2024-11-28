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Posted 28 ноября, 13:19

Published 28 ноября, 13:19

Modified 28 ноября, 13:22

Updated 28 ноября, 13:22

В Ростовской области заключили под стражу подозреваемого в изнасиловании подростка

В Ростовской области арестовали подозреваемого в изнасиловании школьницы

28 ноября 2024, 13:19
Фото: 1MI. В Ростовской области заключили под стражу подозреваемого в изнасиловании подростка
В Неклиновском районе заключили под стражу мужчину, который подозревается в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Неклиновский межрайонный следственный отдел расследует уголовное дело, связанное с надругательством над 13-летней девочкой. По информации следствия, в сентябре 2023 года житель Неклиновского района, который был знаком с семьей пострадавшей, изнасиловал ребенка. Поначалу она никому не говорила о случившемся, так как боялась угроз со стороны мужчины. Однако после того, как мама девочки обратилась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело, и подозреваемый был объявлен в розыск.

Недавно он был задержан. Мужчине избрали меру наказания в виде заключения под стражу. Сейчас следствие выясняет все детали произошедшего.

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Ранее мужчину, который подозревался в попытке изнасилования 14-летней девочки, отправили в СИЗО. Об этом — в материале RostovGazeta.

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#Светлана Саранча#Общество#Ростовская область#Полиция#Изнасилование#Неклиновский район#Уголовное дело#Следственный комитет#Подозреваемый#Заключение под стражу
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