В Ростовской области арестовали подозреваемого в изнасиловании школьницы

Неклиновский межрайонный следственный отдел расследует уголовное дело, связанное с надругательством над 13-летней девочкой. По информации следствия, в сентябре 2023 года житель Неклиновского района, который был знаком с семьей пострадавшей, изнасиловал ребенка. Поначалу она никому не говорила о случившемся, так как боялась угроз со стороны мужчины. Однако после того, как мама девочки обратилась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело, и подозреваемый был объявлен в розыск.