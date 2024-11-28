В Ростовской области разбираются со скандалом с гумпомощью и отбиваются от БПЛА

Posted 28 ноября, 15:21
Published 28 ноября, 15:21
Modified 28 ноября, 15:23
Updated 28 ноября, 15:23
Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил об очередной попытке воздушной атаки на Ростовскую область. Два беспилотника атаковали регион ночью 28 ноября. Один из них сбили в небе над Таганрогом, а другой — над Каменском-Шахтинским.
По данным властей, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
При этом жители пожаловались, что незадолго до атаки их напугал запуск салютов. Они попросили главу региона ужесточить наказание за использование пиротехники.
Телеканал «Кстати» из Нижнего Новгорода сообщил, что в одном из магазинов города обнаружили в продаже гуманитарную помощь, отправленную из Новошахтинска Ростовской области в зону СВО.
В магазине нашли маскировочные сети, связанные школьниками из Новошахтинска. Кроме того, ребята собрали сладости, написали письма бойцам и приложили их к изделиям. Но гуманитарная помощь попала не к военным, в нижегородский магазин
Местные журналисты попытались разобраться, как такое могло произойти. Директор торговой точки рассказал, что якобы не знал, что находится внутри сетей, потому что не разворачивал их при покупке. Он говорит, что товары приобрел на портале свободных объявлений.
«У нас весь магазин этими сетями отделан. Мы берем просто везде, где продают», — поделился директор магазина.
Руководитель координационного центра поддержки военнослужащих и их семей Нижегородской области Татьяна Дружинина рассказала журналистам, что такая ситуация в регионе произошла впервые.
Правоохранительные органы начали проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства передачи имущества и приняты установленные законодательством меры реагирования.
В соцсетях сообщили о ЧП в Константиновском районе. Там ещё неделю назад теплоход «Николай Анищенков» протаранил ворота гидроузла в реке Дон. Это случилось при заходе в камеру Николаевского гидроузла в Константиновском районе.
По предварительным данным, теплоход повредил нижние ворота, задев носовой частью правый диск.
В соцсетях утверждают, что теплоход выполнял рейс Кавказ — Татьянка.
Официальной информации о происшествии не было.