В Ростовской области СК проверит таксистов, завышающих цены для участников СВО

Posted 28 ноября, 09:20
Published 28 ноября, 09:20
Modified 28 ноября, 09:22
Updated 28 ноября, 09:22
В соцсетях появились сообщения о том, что группа таксистов намеренно завышает цены для бойцов, которые садятся к ним возле воинской части. По версии автора поста, бомбилы поняли, что участники СВО готовы заплатить любые деньги, чтобы добраться домой или в больницу (в случае ранения). Поэтому таксисты, не стесняясь, называют круглые суммы за поездку.
Узнав об этом, председатель Следкома России поручил Аслану Хуаде проверить информацию и доложить об обстоятельствах.
Ранее Александр Бастрыкин заинтересовался делом с выпавшей из автобуса пенсионеркой в Ростове-на-Дону. По факту инцидента возбудят уголовное дело по статье об оказании небезопасных транспортных услуг.