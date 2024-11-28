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Posted 28 ноября, 09:20

Published 28 ноября, 09:20

Modified 28 ноября, 09:22

Updated 28 ноября, 09:22

В Ростовской области СК проверит таксистов, завышающих цены для участников СВО

В Ростовской области СК проверит таксистов, завышающих цены для участников СВО

28 ноября 2024, 09:20
Фото: 1MI. В Ростовской области СК проверит таксистов, завышающих цены для участников СВО
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению провести проверку по факту завышенных цен в такси для участников спецоперации в Ростовской области.

В соцсетях появились сообщения о том, что группа таксистов намеренно завышает цены для бойцов, которые садятся к ним возле воинской части. По версии автора поста, бомбилы поняли, что участники СВО готовы заплатить любые деньги, чтобы добраться домой или в больницу (в случае ранения). Поэтому таксисты, не стесняясь, называют круглые суммы за поездку.

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Узнав об этом, председатель Следкома России поручил Аслану Хуаде проверить информацию и доложить об обстоятельствах.

Ранее Александр Бастрыкин заинтересовался делом с выпавшей из автобуса пенсионеркой в Ростове-на-Дону. По факту инцидента возбудят уголовное дело по статье об оказании небезопасных транспортных услуг.

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#Евгения Волкова#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Цены#Соцсети#Участники СВО#СКР#Таксисты
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