В Ростовской области СК проверит таксистов, завышающих цены для участников СВО

В соцсетях появились сообщения о том, что группа таксистов намеренно завышает цены для бойцов, которые садятся к ним возле воинской части. По версии автора поста, бомбилы поняли, что участники СВО готовы заплатить любые деньги, чтобы добраться домой или в больницу (в случае ранения). Поэтому таксисты, не стесняясь, называют круглые суммы за поездку.