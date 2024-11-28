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Posted 28 ноября, 11:19

Published 28 ноября, 11:19

Modified 28 ноября, 11:21

Updated 28 ноября, 11:21

В Ростовской области завод производил свиные котлеты из мяса птицы

В Ростовской области завод делал свиные котлеты из птицы

28 ноября 2024, 11:19
Фото: 1MI. В Ростовской области завод производил свиные котлеты из мяса птицы
В Ростовской области на предприятие по производству полуфабрикатов обнаружили свиные котлеты, которые частично были сделаны из мяса птицы, сообщает Управление Россельхознадзора региона.

По данным системы «Меркурий», завод оформил электронный ветеринарный сопроводительный документ на производство котлет из свинины в количестве 10 килограммов. Однако при проверке полуфабрикатов выяснилось, что помимо свиного фарша в них есть примесь мяса птицы. Его доля составила 3,5 килограмма.

За нарушение правил организации работы и порядка оформления ЭВСД уполномоченное лицо предприятия получило предупреждение. В кротчайшие сроки площадка должна принять меры по соблюдению обязательных требований производства.

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Добавим, что ветеринарные сопроводительные документы предприятия на продукцию были аннулированы.

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