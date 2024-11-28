В Ростовской области завод делал свиные котлеты из птицы

Posted 28 ноября, 11:19
Published 28 ноября, 11:19
Modified 28 ноября, 11:21
Updated 28 ноября, 11:21
По данным системы «Меркурий», завод оформил электронный ветеринарный сопроводительный документ на производство котлет из свинины в количестве 10 килограммов. Однако при проверке полуфабрикатов выяснилось, что помимо свиного фарша в них есть примесь мяса птицы. Его доля составила 3,5 килограмма.
За нарушение правил организации работы и порядка оформления ЭВСД уполномоченное лицо предприятия получило предупреждение. В кротчайшие сроки площадка должна принять меры по соблюдению обязательных требований производства.
Добавим, что ветеринарные сопроводительные документы предприятия на продукцию были аннулированы.
Ранее в Ростовской области нашли предприятие-фантом по производству сливочного масла.