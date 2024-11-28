В Ростовской области завод делал свиные котлеты из птицы

По данным системы «Меркурий», завод оформил электронный ветеринарный сопроводительный документ на производство котлет из свинины в количестве 10 килограммов. Однако при проверке полуфабрикатов выяснилось, что помимо свиного фарша в них есть примесь мяса птицы. Его доля составила 3,5 килограмма.