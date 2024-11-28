Власти Ростова показали, как будут украшать город к Новому году

Posted 28 ноября, 13:02
Published 28 ноября, 13:02
Modified 28 ноября, 13:04
Updated 28 ноября, 13:04
В городе разработали брендбук и концепцию комплексного оформления улиц к Новому году. В скором времени в Ростове начнут появляться первые украшения.
В этом году базовыми цветами оформления логотипа Нового года стали красный, белый и синий.
«В брендбуке подробно описаны графические элементы оформления на разных носителях», — уточняет Логвиненко.
Брендбук могут использовать городские службы и коммерческие предприятия, чтобы украшать фасады зданий или транспорт.
Ранее в центре Ростова стали снимать и ремонтировать гирлянды. К Новому году их должны вернуть в исправном состоянии.