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Posted 28 ноября, 13:02

Published 28 ноября, 13:02

Modified 28 ноября, 13:04

Updated 28 ноября, 13:04

Власти Ростова показали, как будут украшать город к Новому году

Власти Ростова показали, как будут украшать город к Новому году

28 ноября 2024, 13:02
Фото: rostovgazeta.ru. Власти Ростова показали, как будут украшать город к Новому году
Сюжет
Праздник
Основными цветами логотипа Нового года в этом году стали красный, белый и синий, сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

В городе разработали брендбук и концепцию комплексного оформления улиц к Новому году. В скором времени в Ростове начнут появляться первые украшения.

В этом году базовыми цветами оформления логотипа Нового года стали красный, белый и синий.

«В брендбуке подробно описаны графические элементы оформления на разных носителях», — уточняет Логвиненко.

Брендбук могут использовать городские службы и коммерческие предприятия, чтобы украшать фасады зданий или транспорт.

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Брендбук могут использовать городские службы и коммерческие предприятия, чтобы украшать фасады зданий или транспорт.Брендбук могут использовать городские службы и коммерческие предприятия, чтобы украшать фасады зданий или транспорт.
Брендбук могут использовать городские службы и коммерческие предприятия, чтобы украшать фасады зданий или транспорт.Брендбук могут использовать городские службы и коммерческие предприятия, чтобы украшать фасады зданий или транспорт.
Брендбук могут использовать городские службы и коммерческие предприятия, чтобы украшать фасады зданий или транспорт.Брендбук могут использовать городские службы и коммерческие предприятия, чтобы украшать фасады зданий или транспорт.
Брендбук могут использовать городские службы и коммерческие предприятия, чтобы украшать фасады зданий или транспорт.Брендбук могут использовать городские службы и коммерческие предприятия, чтобы украшать фасады зданий или транспорт.
Брендбук могут использовать городские службы и коммерческие предприятия, чтобы украшать фасады зданий или транспорт.Брендбук могут использовать городские службы и коммерческие предприятия, чтобы украшать фасады зданий или транспорт.
Брендбук могут использовать городские службы и коммерческие предприятия, чтобы украшать фасады зданий или транспорт.. Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Ранее в центре Ростова стали снимать и ремонтировать гирлянды. К Новому году их должны вернуть в исправном состоянии.

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