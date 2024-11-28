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Posted 28 ноября, 13:24

Published 28 ноября, 13:24

Modified 28 ноября, 13:28

Updated 28 ноября, 13:28

Всероссийский проект по финграмотности запустили для молодых людей с опытом сиротства

Всероссийский проект по финграмотности запустили для молодых людей с опытом сиротства

28 ноября 2024, 13:24
Фото: МТС-Банк.
Запущен новый всероссийский социально-образовательный проект от МТС Банка по финансовой грамотности. Главная цель — помочь молодым людям с опытом сиротства адаптироваться к самостоятельной жизни и подружиться с финансами.

Как пояснили в финансовой организации, офлайн и онлайн занятия научат ребят управлять личным бюджетом, планировать и достигать финансовых целей, а также познакомят их с важными правилами кибербезопасности, выбрать профессию и построить карьеру.

В роли партнеров создания всероссийского проекта выступили многие организации. Среди них: Межрегиональная общественная организация содействия программе воспитания подрастающего поколения «Старшие Братья Старшие Сестры» («Наставники детям») и крупнейшая международная сеть центров по развитию финансовой грамотности для детей и подростков «ФинГрам». По мнению партнеров, разработанная ими программа обучения и методические материалы повысят вовлеченность в учебный процесс и поспособствуют лучшему усвоению знаний.

Другим направлением проекта стало развитие корпоративного волонтерства. Сотрудники банка в качестве волонтеров проводят офлайн тренинги по финансовой грамотности в небольших группах до 12 человек, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому участнику.

— К нашему проекту смогут присоединиться волонтеры из других фондов и организаций, работающих с подростками и с молодежью с опытом сиротства. Мы планируем сделать обучающие материалы общедоступными, чтобы ими пользовались волонтеры и работники социальных учреждений со всей России. А для детей и подростков мы будем выкладывать обучающие видео, которые помогут закрепить полученные знания, — говорит руководитель центра реализации программ по устойчивому развитию и ESG МТС Банка Анастасия Григорьева.
Фото: МТС-Банк


По ее словам, у молодых людей с опытом сиротства часто отсутствует понятие личных финансов. Они не приобретают опыт и навыки естественным образом, как это происходит в семье. После выпуска из социального учреждения они попадают в социум, где им не хватает знаний и навыков, чтобы эффективно распоряжаться социальными выплатами и зарплатой.

Исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Старшие Братья Старшие Сестры» Нина Воронцова уверена, что умение распоряжаться финансами — это элемент социализации. По ее мнению, успешный и продуктивный человек, член общества должен постичь эту науку, как неотъемлемую часть самостоятельной жизни.

— Обучаясь финансовой грамотности, ребенок получает возможность нарастить и развить свои личные компетенции в таких областях как способность анализировать, осознавать свои потребности и желания, целеполагание, умение достигать целей, умение быть терпеливым, бережливым, проявлять силу воли, чтобы отказываться от сиюминутных порывов, — отметила Нина Воронцова.
Фото: МТС-Банк

Она добавила, что сегодня детские учреждения нуждаются как в поддержке решения данного вопроса, так и в создании специальных программ. Ведь процесс освоения финансовой грамотности не столько теоретичен, сколько является бытовым навыком, который нарабатывается постепенно в процессе регулярной практики, поэтому нужны проекты, которые будут глубоко внедряться в повседневность детей, в том числе через наставничество.

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