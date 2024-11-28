Всероссийский проект по финграмотности запустили для молодых людей с опытом сиротства



По ее словам, у молодых людей с опытом сиротства часто отсутствует понятие личных финансов. Они не приобретают опыт и навыки естественным образом, как это происходит в семье. После выпуска из социального учреждения они попадают в социум, где им не хватает знаний и навыков, чтобы эффективно распоряжаться социальными выплатами и зарплатой.