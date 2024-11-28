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Posted 28 ноября, 12:06

Published 28 ноября, 12:06

Modified 28 ноября, 12:06

Updated 28 ноября, 12:06

Вышел документальный фильм от LIFE doc о сотрудничестве РФ и Египта

Вышел документальный фильм от LIFE doc о сотрудничестве РФ и Египта

28 ноября 2024, 12:06
Фото: News Media Holding.
Редакция LIFE doc выпустила фильм из цикла «Новый мир», посвященный отношениям между Россией и Египтом.

В фильме раскрываются исторические, культурные, экономические и личные связи между этими странами на протяжении различных исторических эпох, включая значимые совместные проекты как в области культуры, так и политики, а также инициативы, направленные на укрепление многополярного мира.

Египет, известный всему миру своими пирамидами, является важным партнером России еще с середины XX века. Современные отношения между Россией и Египтом охватывают широкий спектр областей — от туризма до образовательных программ. Вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов подчеркнул, что Египет является ключевым государством для проникновения на другие африканские рынки.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе Египет рассматривается как одно из ключевых направлений для развития торговли и экспорта. Туда из России направляется продукция химической промышленности, металлургии и машиностроения. Также Российский экспортный центр пытается донести до широкой публики информацию о том, что российские продукты питания отличаются высоким качеством и прекрасным вкусом.

Со своей стороны Египет экспортирует в Россию фрукты, специи и ковры ручной работы. В фильме отмечается уверенность Российского экспортного центра в том, что к 2030 году общий объем внешнеторговых сделок достигнет 1 миллиарда долларов.

Туризм остается важным аспектом сотрудничества. В 2023 году более 1,5 миллиона российских туристов посетили Египет, что делает Россию одним из лидеров по числу отдыхающих здесь.

Культурный обмен также способствует укреплению дружбы между двумя странами. В Каире установлен памятник Пушкину, а в Александрии планируется открытие памятника Петру I. В России, в свою очередь, университеты и общественные пространства украшают памятники египетским деятелям.

Фильм подчеркивает важные направления сотрудничества: от совместного строительства промышленной зоны в Суэцком канале до образовательных программ для египетских студентов в российских университетах. Например, российское правительство выделило квоты на обучение 318 египетских студентов в 2024/2025 учебном году.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул важность укрепления отношений с Россией на саммите БРИКС, поддержав ее расширение как платформы для противодействия негативному влиянию на мировой арене.

Больше информации о сотрудничестве России и Египта можно найти в фильме «Египет. Родина фараонов» из цикла «Новый мир».

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