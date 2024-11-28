Вышел документальный фильм от LIFE doc о сотрудничестве РФ и Египта

Он добавил, что в долгосрочной перспективе Египет рассматривается как одно из ключевых направлений для развития торговли и экспорта. Туда из России направляется продукция химической промышленности, металлургии и машиностроения. Также Российский экспортный центр пытается донести до широкой публики информацию о том, что российские продукты питания отличаются высоким качеством и прекрасным вкусом.