Зерновоз размозжил легковое авто, вылетевшее на встречку под Азовом

Серьезное ДТП произошло утром 28 ноября на автодороге «Азов — Староминская» в Ростовской области. 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21014 выехал на встречную полосу, по которой двигался КамАЗ 5511, под управлением 22-летнего автомобилиста. Столкновения не удалось избежать.