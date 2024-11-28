Зерновоз размозжил легковое авто, вылетевшее на встречку под Азовом

Posted 28 ноября, 12:11
Published 28 ноября, 12:11
Modified 28 ноября, 12:13
Updated 28 ноября, 12:13
Серьезное ДТП произошло утром 28 ноября на автодороге «Азов — Староминская» в Ростовской области. 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21014 выехал на встречную полосу, по которой двигался КамАЗ 5511, под управлением 22-летнего автомобилиста. Столкновения не удалось избежать.
От мощного удара водительскую сторону ВАЗ-21014 снесло. Машину вскрыло, как консервную банку: дверей нет, подкапотное пространство разорвало, а колеса и кусок днища авто оторвало. Кабину грузовика также перекосило и сплющило.
Водитель отечественной легковушки чудом выжил, его экстренно увезли в больницу. О состоянии второго автомобилиста ничего неизвестно. Полицейские выясняют все детали случившегося.
Ранее пенсионер пострадал в массовом ДТП в Волгодонске.