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Posted 28 ноября, 12:11

Published 28 ноября, 12:11

Modified 28 ноября, 12:13

Updated 28 ноября, 12:13

КамАЗ размозжил легковое авто, вылетевшее на встречку в Ростовской области

Зерновоз размозжил легковое авто, вылетевшее на встречку под Азовом

28 ноября 2024, 12:11
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. КамАЗ размозжил легковое авто, вылетевшее на встречку в Ростовской области
На трассе в Ростовской области водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу, по которой мчал КамАЗ, информирует Госавтоинспекция региона.

Серьезное ДТП произошло утром 28 ноября на автодороге «Азов — Староминская» в Ростовской области. 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21014 выехал на встречную полосу, по которой двигался КамАЗ 5511, под управлением 22-летнего автомобилиста. Столкновения не удалось избежать.

От мощного удара водительскую сторону ВАЗ-21014 снесло. Машину вскрыло, как консервную банку: дверей нет, подкапотное пространство разорвало, а колеса и кусок днища авто оторвало. Кабину грузовика также перекосило и сплющило.

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Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Водитель отечественной легковушки чудом выжил, его экстренно увезли в больницу. О состоянии второго автомобилиста ничего неизвестно. Полицейские выясняют все детали случившегося.

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