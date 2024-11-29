250 млн обращений обработал центр дистанционного сервиса T2 в Ростове-на-Дону

Высокое качество обслуживания также подтверждается десятками российских и международных наград, полученных сотрудниками подразделения. Так, центр дистанционных продаж и сервиса Т2 был признан лучшим в 2018 и 2019 годах по версии премии CX World Awards. В 2018–2023 гг. специалисты компании становились лауреатами «Хрустальной гарнитуры» в номинациях «Лидер клиентского сервиса», «Лучшая практика автоматизации взаимодействия с клиентами», «Лучшая практика аналитики, изучения и понимания клиентов» и других. В 2021 жюри премии Contact Centre World присудило T2 награды в семи номинациях, среди которых лучшая организация взаимодействия с клиентами, эффективная организация IT-поддержки контактных центров и управление контактным центром, лучшие программы обучения сотрудников. В ноябре 2024 года дистанционный сервис T2 получил две награды на международном форуме развития человека, команд и технологий будущего Reforum Awards: компания стала победителем в номинациях «Корпоративная система мотивации года» и «Бренд работодателя года».