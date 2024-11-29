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Posted 29 ноября, 05:31

Published 29 ноября, 05:31

Modified 29 ноября, 05:33

Updated 29 ноября, 05:33

«Бахнуло пару раз»: как в Ростовской области загорелась нефтебаза

«Бахнуло пару раз»: жители Ростовской области рассказали, как загорелась нефтебаза

29 ноября 2024, 05:31
Фото: 1MI. «Бахнуло пару раз»: как в Ростовской области загорелась нефтебаза
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Нефтебаза горит под Каменском-Шахтинским после атаки беспилотников
В Ростовской области 29 ноября после атаки беспилотников произошел крупный пожар на нефтебазе. В соцсетях местные жители вовсю обсуждают громкое событие.

Крупный промышленный объект в Каменском районе полыхает еще с ночи. Площадь ЧП не уточняется, но врио губернатора рассказал, что на месте работает больше сотни спасателей на 38 автоцистернах.

— Слышала как что то взорвалось. Каменск-Шахтинский, километров 30 от нас, может, больше, — писали в комментариях к постам о ЧП telegram-канала «Это Ростов» пользователи соцсетей.
— Если разгорится, то уже не потушить ее. Будет гореть недели две или больше, — предполагали другие.
Появились кадры страшного пожара на нефтебазе в Каменске Шахтинском
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— Вроде только немного выдохнешь, а потом из-за таких случаев сразу вспоминаешь, что мы живем в непростое, очень напряженное время, — делились некоторые переживаниями.
— Один из них упал в 200-300 метрах от моего дома, — заявил один из местных жителей.
— Бахнуло пару раз, слышно было далеко, — согласился с высказываниями еще один человек.

Напомним, что, по данным Минобороны РФ, в ночь на 29 ноября на территории Ростовской области уничтожили 29 БПЛА.

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