«Бахнуло пару раз»: жители Ростовской области рассказали, как загорелась нефтебаза

Posted 29 ноября, 05:31
Published 29 ноября, 05:31
Modified 29 ноября, 05:33
Updated 29 ноября, 05:33
Крупный промышленный объект в Каменском районе полыхает еще с ночи. Площадь ЧП не уточняется, но врио губернатора рассказал, что на месте работает больше сотни спасателей на 38 автоцистернах.
— Слышала как что то взорвалось. Каменск-Шахтинский, километров 30 от нас, может, больше, — писали в комментариях к постам о ЧП telegram-канала «Это Ростов» пользователи соцсетей.
— Если разгорится, то уже не потушить ее. Будет гореть недели две или больше, — предполагали другие.
— Вроде только немного выдохнешь, а потом из-за таких случаев сразу вспоминаешь, что мы живем в непростое, очень напряженное время, — делились некоторые переживаниями.
— Один из них упал в 200-300 метрах от моего дома, — заявил один из местных жителей.
— Бахнуло пару раз, слышно было далеко, — согласился с высказываниями еще один человек.
Напомним, что, по данным Минобороны РФ, в ночь на 29 ноября на территории Ростовской области уничтожили 29 БПЛА.