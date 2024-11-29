Больше трех тысяч участников зарегистрировались на конкурсе «Лидеры России. Политика»

Повторить путь успеха победителей прошлого сезона можно, зарегистрировавшись на конкурс. К участию допускают всех граждан РФ в возрасте от 21 года до 55 лет. Еще один важный критерий: законченное среднее профессиональное или высшее образование. Заполнить анкету и отправить видеоинтервью с эссе нужно на сайте политическиелидеры.рф. После онлайн-теста отберут участников в очный этап.