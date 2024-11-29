Больше трех тысяч участников зарегистрировались на конкурсе «Лидеры России. Политика»

Posted 29 ноября, 06:16
Published 29 ноября, 06:16
Modified 29 ноября, 06:18
Updated 29 ноября, 06:18
Регистрация на второй сезон проекта началась 27 ноября. О ее старте объявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на площадке Национального центра «Россия».
Конкурс реализуется в рамках выполнения поручения президента по формированию системы социальных лифтов для активных жителей России при поддержке Президентской академии и Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
В первые же 24 часа число желающих принять участие в конкурсе превысило три тысячи человек. Регистрация будет открыта до полудня 24 января. Очевидно, количество участников вырастит к этому моменту в разы, если не в десятки раз.
Как сообщала RostovGazeta, проект позволяет отобрать самых перспективных общественно-политических лидеров. Все необходимые знания и навыки они получат во время обучения. А те, кто проявят себя больше остальных, смогут обрести наставника в лице руководителей из Госдумы, Совета Федерации, представителей администрации президента или правительства РФ.
После первого сезона «Лидеры России. Политика» объявили 49 победителей. Большинство из них связали свою жизнь с законотворческой сферой. Например, 18 стали депутатами Государственной Думы России, еще трое вошли в состав региональных парламентов, по двое получили места в Совете Федерации и городских советах депутатов. Еще 17 получили новые должности в других структурах.
Повторить путь успеха победителей прошлого сезона можно, зарегистрировавшись на конкурс. К участию допускают всех граждан РФ в возрасте от 21 года до 55 лет. Еще один важный критерий: законченное среднее профессиональное или высшее образование. Заполнить анкету и отправить видеоинтервью с эссе нужно на сайте политическиелидеры.рф. После онлайн-теста отберут участников в очный этап.