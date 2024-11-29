Бухгалтер назвала жителям Ростова месяцы, когда не стоит брать отпуск в 2025 году

Posted 29 ноября, 12:04
Published 29 ноября, 12:04
Modified 29 ноября, 12:06
Updated 29 ноября, 12:06
Главный бухгалтер Наталья Рыбинцева не рекомендует уходить в отпуск в 2025 году в январе и в мае. В эти месяцы дончане и без того будут иметь по 8 и 6 дней дополнительных выходных.
«Чем больше в месяце выходных и праздников, тем дороже стоят рабочие будни. Выгоднее будет остаться на работе, чем уходить в отпуск», — отмечает эксперт.
Наталья Рыбинцева советует ростовчанам уходить в отпуск в феврале, марте, апреле, июле, августе, сентябре или октябре.
Как правильно просчитать выгодное время для отпуска RostovGazeta рассказала здесь.