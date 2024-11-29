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Posted 29 ноября, 12:04

Published 29 ноября, 12:04

Modified 29 ноября, 12:06

Updated 29 ноября, 12:06

«Праздников достаточно»: когда ростовчанам лучше не уходить в отпуск

Бухгалтер назвала жителям Ростова месяцы, когда не стоит брать отпуск в 2025 году

29 ноября 2024, 12:04
Фото: 1MI. «Праздников достаточно»: когда ростовчанам лучше не уходить в отпуск
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В январе и мае дополнительные дни для отдыха брать не стоит, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский главный бухгалтер одного из трудовых предприятий региона Наталья Рыбинцева.

Главный бухгалтер Наталья Рыбинцева не рекомендует уходить в отпуск в 2025 году в январе и в мае. В эти месяцы дончане и без того будут иметь по 8 и 6 дней дополнительных выходных.

«Чем больше в месяце выходных и праздников, тем дороже стоят рабочие будни. Выгоднее будет остаться на работе, чем уходить в отпуск», — отмечает эксперт.

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Наталья Рыбинцева советует ростовчанам уходить в отпуск в феврале, марте, апреле, июле, августе, сентябре или октябре.

Как правильно просчитать выгодное время для отпуска RostovGazeta рассказала здесь.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
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