Что такое тревожный чемоданчик и зачем он нужен

Posted 29 ноября, 19:24
Published 29 ноября, 19:24
Modified 29 ноября, 19:26
Updated 29 ноября, 19:26
Так принято называть набор вещей первой необходимости, которые могут понадобиться в экстренной ситуации. Например, чтобы дождаться спасателей или эвакуироваться из опасной зоны. Обычно к таким вещам относится комплект сменной одежды, медикаменты, средства самообороны, предметы гигиены и продукты, важные документы. В общем все то, что позволит оставаться вне дома без тепла и еды.
Подготовить запас необходимых вещей рекомендуют в первую очередь тем, кто живет в зоне возможных ЧС. К ним относятся территории, которым свойственны природные катастрофы: землетрясения, наводнения и цунами, лесные пожары. Также можно выделить регионы, где высок риск вооруженного конфликта или есть предприятия, работающие с вредными веществами.
Например, жителям крупных городов с низкой сейсмической активностью вряд ли понадобится полный набор вещей. Достаточно будет более компактного варианта «тревожного чемоданчика». Важно объективно оценивать вероятность природной или техногенной катастрофы в регионе.
Список вещей зависит от целого ряда факторов. Это и климат, и удаленность места жительства от крупных населенных пунктов, и время, которое потребуется спасателям, чтобы добраться к месту ЧП, и личные потребности того, кто собирает этот «чемоданчик». Однако есть базовый перечень, на который можно ориентироваться.
Периодически стоит проверять срок годности продуктов и медикаментов и менять их при необходимости. Все вещи должны быть новыми.
Лучше всего подойдет походный или просто вместительный рюкзак. Его легче нести, когда приходится долго идти пешком. Важно, чтобы он был качественным и не развалился в экстремальных условиях.
Если есть возможность использовать экспедиционный рюкзак, вещи стоит укладывать так, чтобы вес распределялся равномерно. При этом документы должны лежать там, откуда их можно будет быстро и легко достать. А еда и сменная одежда — на дне основного отделения. Медикаменты и фонарик можно разместить в небольших кармашках.
Ранее RostovGazeta сообщала, нужен ли «тревожный чемоданчик» жителям Ростовской области.