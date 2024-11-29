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Posted 29 ноября, 19:24

Published 29 ноября, 19:24

Modified 29 ноября, 19:26

Updated 29 ноября, 19:26

Что такое тревожный чемоданчик и зачем он нужен

Что такое тревожный чемоданчик и зачем он нужен

29 ноября 2024, 19:24
Фото: rostovgazeta.ru. Что такое тревожный чемоданчик и зачем он нужен
МЧС России призывает население иметь «тревожный чемоданчик» на случай любой экстренной ситуации. RostovGazeta рассказывает, что может понадобиться и куда все сложить.

Что такое «тревожный чемоданчик»

Так принято называть набор вещей первой необходимости, которые могут понадобиться в экстренной ситуации. Например, чтобы дождаться спасателей или эвакуироваться из опасной зоны. Обычно к таким вещам относится комплект сменной одежды, медикаменты, средства самообороны, предметы гигиены и продукты, важные документы. В общем все то, что позволит оставаться вне дома без тепла и еды.

Кому нужен «тревожный чемоданчик»

Подготовить запас необходимых вещей рекомендуют в первую очередь тем, кто живет в зоне возможных ЧС. К ним относятся территории, которым свойственны природные катастрофы: землетрясения, наводнения и цунами, лесные пожары. Также можно выделить регионы, где высок риск вооруженного конфликта или есть предприятия, работающие с вредными веществами.

Например, жителям крупных городов с низкой сейсмической активностью вряд ли понадобится полный набор вещей. Достаточно будет более компактного варианта «тревожного чемоданчика». Важно объективно оценивать вероятность природной или техногенной катастрофы в регионе.

Подготовить запас необходимых вещей рекомендуют в первую очередь тем, кто живет в зоне возможных ЧС.Подготовить запас необходимых вещей рекомендуют в первую очередь тем, кто живет в зоне возможных ЧС.
Подготовить запас необходимых вещей рекомендуют в первую очередь тем, кто живет в зоне возможных ЧС.. Фото: mchs.gov.ru

Что нужно положить в «тревожный чемоданчик»

Список вещей зависит от целого ряда факторов. Это и климат, и удаленность места жительства от крупных населенных пунктов, и время, которое потребуется спасателям, чтобы добраться к месту ЧП, и личные потребности того, кто собирает этот «чемоданчик». Однако есть базовый перечень, на который можно ориентироваться.

  • Комплект теплой одежды. Например, утепленный спортивный костюм или термобелье, которое не даст замерзнуть.
  • Спички (или зажигалка).
  • Фонарик и запасные батарейки для него.
  • Небольшой радиоприемник, чтобы узнать важную информацию в случае ЧС или воздушной тревоги.
  • Сухпайки и другие продукты с большим сроком годности, которые мало весят и не занимают много места. Баночки тушенки, суповые пакеты, энергетические батончики и прочее. Продовольствия должно хватить хотя бы на сутки.
  • Универсальный нож с набором инструментов.
  • Банковские карты и наличные деньги.
  • Важные документы или их копии: паспорт, водительские права, свидетельство о рождении, документы о правах на имущество (машина, недвижимость). Их нужно заранее положить в непромокаемую упаковку (лучше всего запечатанную).
  • Медикаменты: вата, бинт, пластыри, активированный уголь, клей БФ, жаропонижающие и обезболивающие лекарства, препараты для улучшения пищеварения, антигистаминные (от аллергии), антибиотики в порошке. Также стоит добавить те препараты, которые нужны регулярно (ингалятор с лекарством, шприцы с инсулином, таблетки при пониженном или повышенном давлении).
Что нужно положить в «тревожный чемоданчик»Что нужно положить в «тревожный чемоданчик»
Что нужно положить в «тревожный чемоданчик». Фото: 1MI
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Что еще может понадобиться в случае ЧС:

  • Запас воды (минимум пол-литра на сутки).
  • Дубликаты ключей от машины и квартиры/дома.
  • Дешевый мобильный телефон с зарядкой.
  • Свисток, чтобы подавать сигнал спасателям в случае необходимости.
  • Бумажная карта, водонепроницаемые компас и часы. Подойдет для жителей удаленных от крупных городов населенных пунктов, где есть.
  • Туристический топорик.
  • Удобная одежда и обувь. Два комплекта нижнего белья, запасные штаны и кофта/рубашка, две пары носков, дождевик, шапка, шарф и перчатки.
  • Широкий скотч и 5-6 пакетов для мусора объемом 120 литров. Из них можно сделать навес во время дождя.
  • Нитки с иголками.
  • Мини-палатка, спальник и термоодеяло.
  • Средства гигиены. К ним относятся зубная щетка с пастой, мыло, полотенце, туалетная бумага, влажные салфетки, прокладки и тампоны, бритва, маникюрный набор.
  • Минимальный набор посуды. Достаточно взять ложку, вилку, металлическую кружку и небольшой казанок.
  • Водка или медицинский спирт.

Периодически стоит проверять срок годности продуктов и медикаментов и менять их при необходимости. Все вещи должны быть новыми.

Что еще может понадобиться в случае ЧСЧто еще может понадобиться в случае ЧС
Что еще может понадобиться в случае ЧС. Фото: Изображение Midjourney

Куда и как все сложить

Лучше всего подойдет походный или просто вместительный рюкзак. Его легче нести, когда приходится долго идти пешком. Важно, чтобы он был качественным и не развалился в экстремальных условиях.

Если есть возможность использовать экспедиционный рюкзак, вещи стоит укладывать так, чтобы вес распределялся равномерно. При этом документы должны лежать там, откуда их можно будет быстро и легко достать. А еда и сменная одежда — на дне основного отделения. Медикаменты и фонарик можно разместить в небольших кармашках.

Ранее RostovGazeta сообщала, нужен ли «тревожный чемоданчик» жителям Ростовской области.

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