Что такое тревожный чемоданчик и зачем он нужен

Список вещей зависит от целого ряда факторов. Это и климат, и удаленность места жительства от крупных населенных пунктов, и время, которое потребуется спасателям, чтобы добраться к месту ЧП, и личные потребности того, кто собирает этот «чемоданчик». Однако есть базовый перечень, на который можно ориентироваться.