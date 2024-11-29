Доктор экономических наук рассказал, что жителям Ростова делать с долларами

Posted 29 ноября, 15:34
Published 29 ноября, 15:34
Modified 29 ноября, 15:36
Updated 29 ноября, 15:36
После расширения санкций против российской экономики со стороны США курс доллара начал резко расти. По данным Центробанка на момент подготовки материала, актуальная стоимость доллара составляет 107,74 рубля.
Корреспондент RostovGazeta узнал у доктора экономических наук Юрия Туманяна, что владельцам накоплений в долларах из ростовской области стоит делать со своими сбережениями.
«Здесь надо исходить из принципа: если цены на ценные бумаги растут, то их надо попридержать, и наоборот, если падают — избавляться», — советует эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, где купить самое дешевое сливочное масло в Ростовской области.