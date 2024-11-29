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Posted 29 ноября, 15:34

Published 29 ноября, 15:34

Modified 29 ноября, 15:36

Updated 29 ноября, 15:36

Стало известно, что ростовчан стоит сделать с накоплениями в долларах прямо сейчас

Доктор экономических наук рассказал, что жителям Ростова делать с долларами

29 ноября 2024, 15:34
Фото: Unsplash. Стало известно, что ростовчан стоит сделать с накоплениями в долларах прямо сейчас
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Эксклюзив
Пока доллар растет — его стоит придержать, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал профессор кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктор экономических наук Юрий Туманян.

После расширения санкций против российской экономики со стороны США курс доллара начал резко расти. По данным Центробанка на момент подготовки материала, актуальная стоимость доллара составляет 107,74 рубля.

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Корреспондент RostovGazeta узнал у доктора экономических наук Юрия Туманяна, что владельцам накоплений в долларах из ростовской области стоит делать со своими сбережениями.

«Здесь надо исходить из принципа: если цены на ценные бумаги растут, то их надо попридержать, и наоборот, если падают — избавляться», — советует эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, где купить самое дешевое сливочное масло в Ростовской области.

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#Анна Ивченко#Общество#Экономика#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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